CHP'den iktidara 'yanlış ekonomi politikası' çıkışı: Sanayide 10 yıl geriye gittik!

CHP İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, TÜSİAD’ın yayımladığı Maliyet Bazlı Rekabet Gücü Endeksi verilerine dayanarak, Türkiye’de imalat sanayiinin rekabet gücünde düşüş yaşandığını belirtti. Ösen, “Sanayicinin rekabet gücü 2015 yılının da gerisine düştü. Ekonomiye ilişkin yanlış politikalar, ülkemizi her geçen gün daha da geriye götürüyor” sözleriyle durumu değerlendirdi.

REKABET GÜCÜ 2015 SEVİYESİNİN ALTINA İNDİ

TÜSİAD tarafından hazırlanan endeks sonuçlarını gündeme taşıyan Ösen, imalat sanayiinde rekabet gücünün 2025’in ilk çeyreğinde 86,1 seviyesinde sabit kaldığını belirtti. Ancak bu sabit kalışın yanıltıcı olduğunu vurgulayan Ösen, yıllık bazda yüzde 8,9 oranında bir gerileme yaşandığını ve bu düşüşün sektörün 2015’in de gerisine düştüğünü ortaya koyduğunu söyledi.

ARA MALI İŞGÜCÜ VE FİNANSMAN MALİYETLERİ ETKİLİ

Endeksteki düşüşün 2022’den bu yana sürdüğünü aktaran Ösen, rekabet gücünde yaşanan bu gerilemenin büyük ölçüde artan maliyetlerden kaynaklandığını ifade etti. “Bu düşüşün 4,8 puanı ara malı maliyetleri, 3,2 puanı iş gücü maliyetleri ve 0,9 puanı finansman maliyetlerinden geliyor” diyen Ösen, son dönemde enerji fiyatlarında yaşanan düşüşe rağmen genel gidişatın olumsuz olduğunu kaydetti.

EKONOMİK POLİTİKALAR GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

Sanayinin rekabet gücünün artmasının ekonomiye katkı sağlayacağını belirten Ösen, mevcut ekonomik politikaların sanayiciyi zorladığını ve Türkiye’yi rekabette geri bıraktığını savundu. “Sanayicimiz, rakip ülkelerle rekabet etmekte zorlanıyor. İktidara bir an önce sanayicinin sesine kulak vermesi ve politikalarını veriler ışığında gözden geçirmesi çağrısında bulunuyoruz” dedi.