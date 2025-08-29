CHP'den 'pestisit' önergesi: 'Yasaklama planınız var mıdır?'

CHP İzmir Milletvekili Seda Kâya Ösen, tarım ürünlerinde pestisit artışını Meclis gündemine taşıdı. Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı’nın “Pestisit kullanımını B-Reçete ile denetleyeceğiz” açıklamasını hatırlatan Ösen, “Bakan Yumaklı, hem pestisit artışını hem de denetimsizliği itiraf etmiş” dedi. “Bugüne kadar neden yeterli denetim yapılmadı” sorusunu yönelten Ösen, “Son 9 yılda kullanım yüzde 40 artmış. Denetimler yetersiz, B-Reçete ile pestisit kullanımı meşru hale getiriliyor” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Ösen, “Pestisitlere ilaç muamelesi yapılacak ancak bu ilaç değil, zehir. Türkiye’nin ihraç ettiği ürünler bir bir geri gönderiliyor sonra o ürünler bizim pazarlarımızda, marketlerimizde satılıyor. Vatandaş şu an denetlenip denetlenmediği belli olmayan kanserojen içeren pestisitli ürünler tüketiyor” dedi. Ösen, Tarım Bakanlığına verdiği önergede şu ifadelere yer verdi.

DAHA KAPSAMLI DÜZENLEME GEREKİYOR

“Tarım ürünlerini bakteri ve haşerelerden korumak amacıyla kullanılan pestisitlerin, insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri kanıtlanmıştır. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın B-REÇETE (Bitki Reçetesi) uygulaması, bu kimyasalların kontrolsüz kullanımını önlemeye yönelik ciddi bir adım olsa da pestisitlerin insan sağlığı, çevre ve ihracat üzerindeki etkileri göz önüne alındığında, çok daha kapsamlı düzenlemelere ihtiyaç olduğu aşikardır.

SON 9 YILDA YÜZDE 40 ARTMIŞ

Avrupa Birliği'nin yıllar önce yasakladığı Klorpirifos ve Klorpirifos-metil gibi maddeler, Türkiye’de uzun süre kullanılmaya devam edilmiş ve halen ihraç ettiğimiz ürünlerde bu kalıntılara rastlandığı için gıda sevkiyatlarımız geri çevrilmiştir. Türkiye’de pestisit kullanımının 2013-2022 yılları arasında yüzde 40 oranında artması, kontrolsüz kullanımın boyutunu gözler önüne sermektedir. Ayrıca, Avrupa Birliği'nin yasakladığı pestisit kalıntılarına, ülkemizden ihraç edilen ürünlerde hâlâ rastlanması, dış ticarette de ciddi kayıplara neden olmakta ve coğrafi olarak Türkiye ile özdeşleşmiş önemli ürünlerimizin itibarı sarsılmaktadır.

İzmir Milletvekili Ösen, Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı’ya şu soruları yöneltti. B-REÇETE uygulamasının mevzuat altyapısı tamamlanmış mıdır? Pilot bölgeler hangileridir? Sağlığa zararlı olduğu kanıtlanmış olan pestisitleri tamamen yasaklama planınız var mıdır? Pestisit kullanımı için reçete yazmaya yetkili kişiler kimler olacaktır? Reçete dışı pestisit kullanımının önüne geçmek için hazırlanan bir eylem planınız bulunmakta mıdır?”