CHP'den Ticaret Bakanlığı'na dış ticaret tepkisi: 'Bakan da denetimsizliği kabul etti'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çin merkezli e-ticaret firması Temu’nun Türkiye’de temsilcilik açmadan ürün satışı yapmasıyla ilgili tartışmalara açıklık getirdi. CHP İzmir Milletvekili Seda Kâya Ösen’in yazılı soru önergesine yanıt veren Bolat, firmanın hâlen Türkiye’de temsilcilik açmadığını ve bu nedenle denetim yapılamadığını doğruladı.

Bolat, gümrük idarelerine gelen yükün arttığını belirterek, “E-ticaret alanında görülen artış, gümrük idarelerine büyük bir iş yükü ve maliyet getirmekle birlikte, ürün güvenliği ve tüketicinin korunması hususunda birtakım endişeleri de beraberinde getirmektedir” ifadesini kullandı.

GÜMRÜK DENETİMİ SORUNU GÜNDEME GELDİ

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, daha önce yaptığı bir açıklamada “Günlük 200 bin kargo kanserojen mi diye incelenmeden Çin atölyesinden evinize geliyor” demişti. CHP’li Ösen, bu sözleri Meclis gündemine taşıyarak konunun takipçisi olmuştu.

Ösen, Bolat’ın verdiği yanıt üzerine yaptığı açıklamada, “Bakan yardımcısının ardından Bakan da denetimsizliği kabul etti. Halk sağlığını tehlikeye atan bu duruma karşı bahane uyduruyor” dedi.

AB UYUMLU MEVZUAT VURGUSU

Bolat, yanıtında ayrıca 1 Nisan 2025 itibarıyla Türkiye’nin e-ticaret düzenlemelerinin AB’nin Genel Ürün Güvenliği Tüzüğü ile uyumlu hale getirildiğini belirtti. Bu kapsamda yabancı menşeli platformların Türkiye’de temsilcilik açmaları gerektiğini ve denetimlerin bu şekilde yapılabildiğini aktardı.

Temu ile ilgili olarak da “Türkiye’de faaliyet gösteren yurt dışı menşeli çevrimiçi platformlar ile bakanlığımız uhdesinde pek çok kez bir araya gelinerek Türkiye’nin talepleri aktarılmıştır” dedi. Ayrıca, “soru önergesinde bahsi geçen platformun, bünyesinde satış yapan temsilcilere Türkiye’de temsilcilik açacaklarına dair duyuru yaptığı” bilgisini paylaştı.

'HALK SAĞLIĞINI KİM KORUYACAK?'

CHP İzmir Milletvekili Ösen ise yaptığı açıklamada, bakanlık tarafından denetim yerine firmalara uyarı gönderilmesinin yeterli olmadığını ifade etti. “Tüm firmalar kurallara uyarken bir firmanın hâlâ bu yükümlülüğü yerine getirmemesi karşısında neden yaptırım uygulanmadığını” sorgulayan Ösen, şu ifadeleri kullandı: