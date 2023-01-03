CHP, ekonominin fotoğrafını çekti: 2023’te yurttaşı zor bir yıl bekliyor

03 Ocak 2023 Salı, 04:00

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) TBMM Grubu 2023’e girerken ekonominin fotoğrafını çekti. Borçların arttığı, risk priminin yükseldiği bir yıl olan 2022 için raporda yer alan değerlendirmeler şöyle:

- Merkez Bankası’nın, brüt rezervi 1.1 milyar dolar azalarak 128.4 milyar dolara gerilerken eksi durumdaki net rezervi ise 590 milyon dolar daha azalarak eksi 43.9 milyar dolara indi.

- Kamu, Merkez Bankası ve özel sektörün dış borçları Eylül 2022 sonu itibarıyla 442.9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Borç stokunda 404 milyon dolarlık artış yaşandı.

- Yabancı portföy yatırımcılar bu yıl hisse senedi ve iç borçlanma kâğıtlarında net 7.5 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi.

- Bankaların takibe aldığı krediler 159.1 milyar lira düzeyinde seyrediyor. KOBİ’lerin bankacılık sektörüne olan toplam kredi borcunda yılbaşından bu yana ise 815.8 milyar liralık artış yaşandı.

- KOBİ’lerin takibe alınan kredi borçları ise 58.2 milyar lira olarak açıklandı. Tarım sektörünün kredi borçları kasımda 40.2 milyar lira daha artarak 301.6 milyar lirayı geçti.

- Vatandaşların bankalara olan borcu bir haftada 32 milyar lira daha artarak 23 Aralık itibarıyla 1 trilyon 533 milyar liraya yükseldi.

- Vatandaşların vadesinde ödeyemediği için bankalar tarafından icraya verilen borçlar 30.8 milyar lira oldu. Varlık yönetim şirketlerine olan borçlar ise son bir yılda 5.3 milyar lira artarak eylül sonunda 36 milyar liraya yükseldi. TOKİ’ye olan konut kredisi borçları da 28 milyar lira oldu. Toplam borç 1 trilyon 565 milyar lira düzeyinde seyrediyor.

- Türkiye’nin, 508.9 ile puan ile Rusya ve Mısır’dan sonra en yüksek CDS “risk primine” sahip ülke olma konumunu sürdürüyor.