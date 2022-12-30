Müslim Sarı: Bu faiz politikasıyla hiç kimse Merkez Bankası'nı ciddiye almaz

30 Aralık 2022 Cuma, 21:28

Merkez Bankası (TCMB), ‘2023 Yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi’ başlıklı metni açıkladı. Geçmiş yıllarda ‘Para ve Kur Politikası Metni’ adıyla yayımlanan metnin adı ‘Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi’ olarak değiştirildi.

Metinde yüzde 5’lik resmi enflasyon hedefi korunsa da büyümeyi öncelikli gören ve 2022’de uygulamaya başlanan politikalara devam mesajı verildi.

Metnin ‘temel çerçeve’ bölümünde politikalar 10 maddede sıralandı.

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Merkez Bankası eski çalışanı Müslim Sarı TCMB'in 10 maddede sıralandığı 2023 politikasını masaya yatırdı. Üçüncü maddede yer alan "TCMB'nin temel politika aracı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranıdır. Piyasa faizlerinin politika faizleriyle uyumlu seyretmesi sağlanarak parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyici politikalar sürdürülecektir" ifadelerine dikkat çeken Sarı şunları söyledi:

"Merkez Bankası'nın yüzde 9 olarak belirlediği faizin, piyasa faizleriyle hiçbir bağlantısı yok. Kimse Merkez Bankası faizlerini takip etmiyor.

Piyasadaki faizlerle Merkez Bankası'nın faizleri arasındaki bağ, tamamen kopmuş durumda. Merkez Bankası bir hayalin içinde...

Bu faiz politikasını belirlediğiniz sürece, piyasa faizi ile Merkez Bankası faizi arasındaki bağ kopar ve hiç kimse Merkez Bankasını ciddiye almaz."