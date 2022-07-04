CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: 'İktidar, TÜİK zammını bile çok gördü'

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 12:32

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan 2022 yılının tüketici ve üretici fiyat endeksleri ile Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) tarafından yayımlanan veriler arasındaki büyük farklılık her geçen ay daha da dikkat çekici boyuta ulaşıyor.

TÜİK, bugün haziran ayı Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 78,62 açıklarken ENAG ise bu sabah yıllık yüzde 175.55 olarak açıkladı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bugün yaptığı yazılı açıklamada, TÜİK’in haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini değerlendirdi.

Ağbaba, şunları kaydetti:

'ASGARİ ÜCRETLİYE TÜİK ZAMMI BİLE ÇOK GÖRÜLDÜ'

“Asgari ücret, yüzde 30 zamla 5 bin 500 TL olarak açıklandı. Oysaki TÜİK, ilk 6 aylık enflasyonu yüzde 42,35 olarak açıklamıştı. İktidar asgari ücretliye en azından TÜİK’in 6 aylık enflasyon farkını zam olarak vermiş olsaydı, asgari ücret 6 bin 54 TL olacaktı. Yani iktidar, TÜİK’in makyajlı verilerindeki enflasyon oranını dahi asgari ücretliye çok gördü.

'TÜİK, MEMURUN VE EMEKLİNİN EN AZ 28,65 PUAN ZAMMINA EL KOYDU'

TÜİK, 6 aylık enflasyon oranını yüzde 42,35 olarak açıkladı. ENAG ise 6 aylık enflasyon oranını ise yüzde 71 olarak açıkladı. Memur ve emekliye yapılacak zam oranlarında, TÜİK ile ENAG enflasyonu arasında 28,65 puan fark oluştu. TÜİK, halkın gerçek enflasyonunu karartarak memurun ve emeklinin en az 28,65 puan zammına el koymuş oldu. Bu durumda TÜİK, bir istatistik kurumu olmaktan öte emekçiyi yoksullaştıran, cebini boşaltan bir kuruma dönüşmüş oldu.

'EYLÜL 1998’DEN BERİ EN YÜKSEK ENFLASYON GÖRÜLMÜŞ OLDU'

TÜİK, yıllık enflasyonu yüzde 78,62 olarak açıkladı. ENAG enflasyonundaki yıllık artış ise yüzde 175. Aradaki fark ise 97 puan. TÜİK’in kararttığı verilerde dahi Türkiye, yüzde 78,62 enflasyonla Eylül 1998’den beri en yüksek enflasyonu görmüş oldu. Eylül 1998 yılından resmi enflasyondaki yıllık artış, yüzde 80,4 olarak kayıtlara geçmişti. AKP, her ay, sadece kendi olduğu dönemi değil kendinden önceki dönemin enflasyon rekorlarını da kırmaya başladı.”