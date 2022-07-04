Enflasyon verileri açıklandı: TÜİK ve ENAG verileri arasında yine uçurum var!

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 11:37

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan 2022 yılının tüketici ve üretici fiyat endeksleri ile Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) tarafından yayımlanan veriler arasındaki büyük farklılık her geçen ay daha da dikkat çekici boyuta ulaşıyor.

Yıl başında asgari ücrete yapılan zammın enflasyon karşısında erimesi, ara zamla artırılan asgrai ücret miktarının açlık sınırının altında kalması, veriler arasındaki farklılık gibi pek çok konu tartışmalara sebep olurken TÜİK’in madde sepeti verilerini yayımlamayı bırakması verileri karşılaştırmayı engelliyor.

UÇURUM DAHA DA ARTTI!

Bugün açıklanan haziran ayı enflasyon verilerinde de iki kurum arasındaki fark daha da dikkat çekici boyutta ulaştı.

TÜİK'in verilerine göre, 2022 yılı haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 4.95, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 42.35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78.62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 44.54 artış gerçekleşti.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri son 24 yılın zirvesi olsa da ENAG verilerinin çok altında kaldı.

ENAG'a göre, ENAGrup Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) haziran ayında yüzde 8.31 arttı.

E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 175.55 olarak gerçekleşti.

Son 6 aylık oran ise yüzde 71.44 olarak gerçekleşti.

OCAK AYI ENFLASYON VERİLERİ KARŞILAŞTIRMASI

TÜİK verilerine göre Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (TÜFE) ocak ayında aylık yüzde 11.10 artış gösterirken ENAG verilerine göre TÜFE ocak ayında yüzde 15.52 artmıştı.

TÜİK'e göre 2021 yılının Aralık ayında yüzde 36.08 olan yıllık enflasyon oranı, 2022 yılının Ocak ayında yüzde 48.69'a çıktı.

ENAG ise TÜİK'in oldukça üzerinde bir oranla enflasyonu yıllık enflasyonu Ocak 2022'de yüzde 114.87 olarak açıklamıştı. ENAG verilerine göre aralık ayında yıllık enflasyon oranı yüzde 82.81'di.

ŞUBAT AYI ENFLASYON VERİLERİ KARŞILAŞTIRMASI

TÜİK tarafından 2022 yılı Şubat ayına ilişkin yayımlanan verilere göre, enflasyon aylık bazda yüzde 4.81 arttı. TÜFE şubat ayında yüzde 11.10 artış gösterdi ve Ocak ayında yüzde 48.69 olan yıllık enflasyon yüzde 54.44'e yükseldi.

Her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranıyla kamuoyunun karşısına çıkan ENAG'a göre ise TÜFE şubat ayında yüzde 5.44 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 123.80 olarak gerçekleşti.

MART AYI ENFLASYON VERİLERİ KARŞILŞATIRMASI

TÜİK'in mart ayına ilişkin paylaştığı enflasyon verilerinde enflasyon martta yüzde 5.46 artmış ve yıllık bazda yüzde 61.14'le yeniden rekor tazelemişti.

Mart ayına ilişkin enflasyon hesaplamasını TÜİK'ten önce yayımlayan ENAG’a göre enflasyon martta aylık bazda yüzde 11.93 artarken, yıllık bazdaki artış ise yüzde 142.63 olmuştu. TÜİK’in enflasyon verileri ENAG’ın verilerinin çok altında kalmıştı.

NİSAN AYI ENFLASYON VERİLERİ KARŞILŞATIRMASI

TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerine göre Nisan ayında enflasyon yıllık yüzde 69.97, aylık yüzde 7.25 arttı. TÜİK verileri baz alındığında 2022 yılı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7.25, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 31.71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69.97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34.46 artış gerçekleşti.

Bağımsız ekonomistlerden oluşan ve kendi verilerini yayımlayan ENAG’a göre ise nisan ayında enflasyon artış oranı yüzde 156.86 olarak gerçekleşti. Nisan ayında ise yüzde 8.68 arttı.

MAYIS AYI ENFLASYON VERİLERİ KARŞILAŞTIRMASI

TÜİK, 2022 yılı mayıs ayı için açıkladığı enflasyon verileri baz alındığında enflasyon yıllık yüzde 73.50, aylık yüzde 2.98 arttı. Üretici enflasyonu ise yüzde 132.16 artarak, rekor düzeye yükseldi. Söz konusu artış Mart 1995'ten bu yana kaydedilen en hızlı yükseliş oldu. Öte yandan TÜİK mayıs ayında ilk kez madde sepeti fiyat listesini yayımlamadı.

ENAG da her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranıyla kamuoyunun karşısına çıkıyor. Açıklanan oranların TÜİK ile arasında büyük bir makas olması dikkat çekiyor. ENAG’ın mayıs ayına ilişkin açıkladığı enflasyon verilerine göre mayıs ayında enflasyon yüzde 5.46 artarken yıllık enflasyon ise yüzde 160.76 olarak gerçekleşti.