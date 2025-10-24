CHP kurultay davası piyasaları sarstı: Dolar 42 TL’yi aştı!

Dolar/TL sınırlı yükselişini sürdürerek 42 seviyesinin üzerine çıktı. Citigroup’un kârını alarak piyasadan çekilmesinin ardından gece saatlerinde 41,95 lira sınırını aşarak 42,05’e kadar yükseldi. Bankalararası piyasada dolar/TL 42,1036 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Euro/TL ise 48,85 seviyesinde işlem görüyor.

YURTİÇİNDE CHP DAVASI TAKİP EDİLİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan’ın “casusluk” suçundan başlatılan soruşturmada ifadelerinin alınacağını açıkladı. Merdan Yanardağ ise aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İçeride CHP kurultayına ilişkin iptal davası da yakından takip edilecek.

CITIGROUP KÂRINI GERÇEKLEŞTİRİP ÇEKİLDİ

Citigroup stratejistleri, küresel risklerin artması üzerine Türk lirası ve Macar forinti üzerindeki uzun pozisyonlarını kapatarak kâr elde etti. Ekonomist İris Cibre, temmuz ayında bu gelişmeye işaret ederek başka çıkışların da olabileceğini belirtmişti.

TL pozisyonlarından 2024 Mart sonundan beri Londra offshore’da carry yapan yatırımcılar, USD bazında yaklaşık yüzde 30 net kazanç sağladı.

COSTA’NIN DEĞERLENDİRMESİ

Bloomberg’den Kerim Karakaya’nın aktardığına göre, Citigroup strateji ekibine liderlik eden Luis Costa, yayımladığı notta, “Kısa vadede daha temkinli bir duruş sergiliyoruz. Birçok önemli uluslararası risk faktörünün yükseldiğini görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Costa, ekibin “Dolar/TL kısa pozisyonu (Short USDTRY), Euro/Forint kısa pozisyonu (Short EURHUF) ve 2 yıllık Güney Afrika randı (ZAR) alım pozisyonlarından” kâr elde ettiğini belirtti. CEEMEA ve Latin Amerika döviz piyasalarındaki pozisyonlar da model portföylerinde nötr seviyeye çekildi.

Costa’ya göre doların hareketleri ve Avrupa’daki büyümede olası yavaşlama, yeni bir risk unsuru oluşturuyor. “Yerel para birimlerindeki mevcut trendin ani bir duraksama yaşaması, yabancı yatırımcıların portföylerinde ciddi dalgalanmalara yol açabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Citi, Mısır’ın 2051 vadeli tahvillerinde taktiksel olarak uzun pozisyon açarken, 2033 vadeli tahvillerdeki eğrinin rekor seviyelere ulaştığını belirtti.