CHP’li Bakırlıoğlu’ndan sert özelleştirme tepkisi: 'Üretim rekoru kıran santral kapanma noktasına geldi'

CHP Manisa Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Soma’daki termik santrallerin özelleştirilme sürecini eleştirerek, bu politikaların ilçede ekonomik ve sosyal krizi büyüttüğünü belirtti. Bakırlıoğlu, Soma B Termik Santrali’nin kapanma noktasına gelmesinin binlerce kişiyi mağdur ettiğini, Soma A Termik Santrali’nin ise içi boşaltılmış şekilde özelleştirmeye çıkarılmasının “akıl almaz bir tablo” yarattığını söyledi.

SOMA B SANTRALİ KAPANMA NOKTASINDA

Bakırlıoğlu, Soma’da kamuya ait iki termik santral bulunduğunu hatırlatarak, bunlardan ilkinin 1950’li yıllarda kurulan 44 megavat kapasiteli Soma A Termik Santrali olduğunu ifade etti. Uzun yıllar üretim yaptıktan sonra son 20 yıldır AR-GE faaliyetlerinde kullanılan santralin son iki yıldır tamamen atıl durumda olduğunu söyledi.

Diğer santral olan Soma B Termik Santrali ise 990 megavat kapasiteye sahip ve 2015’te özelleştirilmişti. Bakırlıoğlu, özelleştirmeden önce santralin Türkiye’nin en verimli tesislerinden biri olduğunu belirterek şunları kaydetti:

Özelleştirilmeden önce üretim rekorları kıran, vergi rekortmeni bir kurumdu. Ancak son on yılda tek bir liralık yatırım yapılmadı. Bugün Soma B Termik Santrali kapanma noktasında.

SANTRALİN DURMASI SOMA EKONOMİSİNİ VURDU

Bakırlıoğlu, santralin temmuz ayından bu yana sadece düşük kapasitede çalıştığını, bunun da kömür madenlerini, işçilerin maaşlarını ve nakliyecileri olumsuz etkilediğini söyledi:

Santral çalışmayınca kömür satamayan maden ocakları maaş ödeyemiyor. İşten çıkarmalar başladı, nakliyeciler kontak kapattı. Soma esnafı aylardır zor günler geçiriyor.

Madenciler yaklaşık 10 gündür eylem yaparken, esnaf da dükkân kapatarak ilçede tarihin en büyük protestolarından birini gerçekleştirdi. Bakırlıoğlu, Soma halkının tek talebinin Soma B Termik Santrali’nin yeniden kamulaştırılması olduğunu vurguladı.

SOMA A’DA İÇİ BOŞALTILMIŞ ÖZELLEŞTİRME

Bakırlıoğlu, halkın kamulaştırma talebi sürerken Soma A Termik Santrali’nin özelleştirilmesine tepki gösterdi:

Soma halkı kapanma noktasındaki Soma B Termik Santrali’nin kamulaştırılmasını isterken devlet, Soma A’yı özelleştirmeye çalışıyor. Bu tablo akıl ve vicdanla açıklanamaz.

Santralin son iki yıldır yalnızca güvenlik amaçlı kullanıldığını ve içindeki hurda ve ekipmanların büyük kısmının çalındığını belirten Bakırlıoğlu, şunları ekledi:

Şimdi içi boşaltılmış, soyulmuş bir termik santral özelleştiriliyor.

ÖZELLEŞTİRME POLİTİKALARININ BEDELİ

Bakırlıoğlu, Soma’da yaşananları özelleştirmenin yarattığı sonuçların en çarpıcı örneği olarak nitelendirdi:

Bir tarafta çalışamaz hale gelen Soma B ve eylem yapan halk. Diğer tarafta içi boşaltılmış Soma A’nın satışa çıkarılması. Soma’da yaşanan tabloyu akıl ve vicdanla açıklamak mümkün değil.

CHP’li vekil, bölgedeki enerji tesisleri ve madencilik faaliyetleriyle ilgili kararların, ekonomik ve sosyal etkiler göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.