CHP'li Emre'den deprem vergileri için sarsıcı rapor: Geçici dediler çeyrek asırdır topluyorlar!

CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre, deprem gerekçesiyle toplanan vergilere ilişkin iktidara sert eleştiriler yöneltti. Emre, deprem için “geçici” denilerek alınmaya başlanan vergilerin kalıcı hale getirildiğini, toplanan kaynakların ise amacına uygun kullanılmadığını belirtti.

DEPREM VERGİSİ GEÇİCİ DİYE BAŞLADI, KALICI OLDU

Emre, 26 Kasım 1999 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 4481 sayılı kanunla deprem için özel iletişim vergisi alınmaya başlandığını hatırlattı. Bu verginin depreme hazırlık amacıyla ve geçici olarak yürürlüğe girdiğini vurgulayan Emre, düzenlemenin 31 Aralık 2000 itibarıyla kaldırılmasının öngörüldüğünü söyledi.

Ancak bu sürecin planlandığı gibi işlemediğini belirten Emre, 23 Kasım 2000 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen 4605 sayılı kanunla söz konusu verginin kalıcı hale getirildiğini ifade etti. Böylece deprem gerekçesiyle alınan verginin süreklilik kazandığını dile getirdi.

24 YIL BOYUNCA VATANDAŞTAN DEPREM GEREKÇESİYLE PARA ALINDI

Emre, bu düzenlemeyle birlikte yaklaşık çeyrek asır boyunca yurttaşlardan “dayanıklı binalar yapılacağı” vaadiyle vergi toplandığını belirtti. Bu sürede toplanan kaynakların akıbetini incelediklerini söyleyen Emre, 1999’dan 2023’e kadar olan dönemde önemli bir tutarın oluştuğunu kaydetti.

Bu hesaplamanın her yıl Merkez Bankası’nın ortalama dolar kuru esas alınarak yapıldığını vurgulayan Emre, 1999–2023 döneminde toplanan tutarın 38,3 milyar dolara karşılık geldiğini ifade etti.

TOPLANAN PARAYLA NE YAPILABİLİRDİ?

Toplanan kaynağın deprem hazırlığı açısından büyük bir fırsat sunduğunu belirten Emre, bu noktada konuşmasına şu sözlerle devam etti:

Peki, bu bir hazırlık için fırsat değil miydi değerli arkadaşlar?

Emre, yaklaşık 50 bin dolar maliyetle 100 metrekare civarında 764 bin depreme dayanıklı konutun yapılabileceğini belirterek, bunun milyonlarca yurttaşın güvenli konutlara kavuşması anlamına geldiğini söyledi. Ancak bu imkânın hayata geçirilmediğini vurgulayan Emre, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

Bu ne demek? Milyonlarca yurttaşımız güvenli şekilde evlere girebilirdi. Yapıldı mı değerli arkadaşlar? Yapılmadı.

KAYNAKLAR BAŞKA ALANLARDA KULLANILDI

Deprem vergilerinin amacına uygun kullanılmadığını savunan Emre, bu durumun geçmişte de açıklandığını hatırlattı. 2011 yılında yaşanan Van depremi sonrasında da aynı soruların gündeme geldiğini belirten Emre, o dönemde Maliye Bakanlığı görevinde bulunan isme deprem vergilerinin nerede kullanıldığı sorusunun yöneltildiğini aktardı.

Toplanan paraların deprem hazırlıkları yerine farklı alanlara aktarıldığını söyleyen Emre, bu durumun Sayıştay raporlarıyla da sabit olduğunu vurguladı.

SAYIŞTAY RAPORLARIYLA SABİT

Emre, deprem gerekçesiyle toplanan vergilerin kamuoyuna vaat edildiği şekilde kullanılmadığını, kaynakların farklı projelere yönlendirildiğini ifade etti. Bu harcamaların Sayıştay raporlarında açık biçimde yer aldığını belirten Emre, deprem vergilerinin amacından saptırıldığını söyledi.

Emre’nin açıklamalarına göre, yurttaşlardan toplanan bu kaynaklar, depreme dayanıklı konut üretimi yerine başka kalemlerde kullanıldı ve bu durum resmi denetim raporlarıyla da belgelendi.