CHP’li Karabat iktidarın enflasyon hesabını ekmekle anlattı: 'Hesap makinelerinizi çıkartın'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, dün TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmelerinde konuştu. Vergi adaleti üzerinden değerlendirmede bulunan Karabat “Bütçeler halkı sadece kaynak olarak görmemelidir. Ekmeğe zam gelince dar gelirli yanıyor; çiftçi, mazota zam gelince üzülüyor; elektrik, su faturası kabarınca emekçi elbette üzülüyor. ‘Türkiye büyüyor’ deniliyor ama büyüme kime, nasıl uğruyor? TÜİK verilerine göre, Türkiye’de nüfusun en zengin yüzde 20’si gelirin yaklaşık yarısını, toplumun en fakir yüzde 20’lik kısmı ise gelirin yüzde 6’sını alıyor” dedi.

‘HESAP MAKİNELERİNİZİ ÇIKARTIN’

Milletvekillerine “Hesap makinelerinizi açmanızı istiyorum” diyen Karabat, şunları kaydetti:

Bir dört yıllık süreç arz edeyim size. Diyelim ki ekmek 2,5 lira ve ona 2,5 lira zam geldi, 5 lira oldu. Dolayısıyla ekmeğin enflasyonu yüzde 100; ikinci sene 5 lira zam geldi, 10 lira oldu, yine yüzde 100; üçüncü sene 5 lira zam gelirse, 10’dan 15’e çıkarsa, 5 lira zamla yüzde 50 enflasyon; dördüncü sene bir 5 daha gelirse 15 lira 20 lira olur, yüzde 30. İşte, sizin yüzde 30 enflasyon hikâyeniz bu. Yüksek zamlar üzerinden yine aynı zam, yine aynı hayat pahalılığı, yine ekmeğe aynı zam geliyor ama diyorsunuz ki ‘Enflasyonu yüzde 100’den yüzde 30'a düşürdük.’ İşte, yanılsamanız bu değerli kardeşlerim.

‘PORSİYONLARI KÜÇÜLTÜN DİYEREK OLMAZ’

“Enflasyonla mücadele ‘Porsiyonları küçültün’ diyerek olmaz” diyen Karabat, “Enflasyonla mücadele ekmek yerine pırlantadan vergi alarak olur değerli kardeşlerim. 3,7 büyümeye ‘güzel büyüme’ diyorsunuz. Yani 48 milyar dolarlık bir büyümeden bahsediyoruz. Bu büyümelerle övünmeyin; gelin, hep beraber CHP Ekonomik Programı’ndan olduğu gibi bir sıçrayarak kalkınma, yeni bir ekonomik devrim, yeni bir üretim devriminden birlikte bahsedelim. Bu devleti güçlü devlet, bu milleti güçlü millet, zengin millet, eşit yurttaş; bu iddialarla buluşturalım” ifadelerini kullandı.