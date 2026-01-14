CHP’li Karabat'tan Mehmet Şimşek'e tepki: Ekonomide yüzde 442'lik kara bilanço!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ekonomi politikalarını sert sözlerle eleştirdi. Karabat, artan konkordato başvurularına dikkat çekerek mevcut tabloyu “başarısız ekonomi yönetiminin sonucu” olarak nitelendirdi.

EKONOMİ POLİTİKALARINA SERT ELEŞTİRİ

Özgür Karabat, paylaşımında ekonomi politikalarının enflasyon, emekli maaşları ve asgari ücret başta olmak üzere yurttaşın doğrudan temas ettiği alanlarda iflas ettiğini savundu. Bu sürecin şirketleri de etkilediğini belirten Karabat, firmaların konkordato yoluyla benzer bir sona sürüklendiğini ifade etti.

KONKORDATO RAKAMLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Karabat, konkordato verilerindeki artışı yıllar itibarıyla hatırlatarak, 2023’ten 2025’e uzanan dönemde geçici ve kesin mühlet sayılarında ciddi bir yükseliş yaşandığını vurguladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in göreve başladığı dönemden bu yana konkordato artışının yüzde 442’nin üzerine çıktığını belirten Karabat, bu tablonun ekonomi yönetiminin başarısızlığını ortaya koyduğunu ileri sürdü. Karabat, söz konusu verilerin kamuoyuna “normalmiş gibi” sunulmasını da eleştirdi.

ŞİRKETLER MİLLİ SERVETTİR VURGUSU

Türkiye’de faaliyet gösteren her şirketin milli servet niteliği taşıdığını belirten Karabat, bu firmaların istihdam sağladığını ve vergi ödediğini hatırlattı. Şirketlerin yalnızca konkordato ilan etmediğini, aynı zamanda yurt dışına taşındığını dile getiren Karabat, korunmaları gereken bu yapıların yok olmasına göz yumulduğunu savundu.

'HER FABRİKA BİR KALEDİR'

Karabat, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Her fabrika bir kaledir” sözünü hatırlatarak, sanayileşme hamlelerinin AKP döneminde uygulanan özelleştirme, sıcak para, dış borç ve tüketime dayalı neoliberal politikalarla zayıflatıldığını öne sürdü.

SEKTÖRLERDE KAYIP UYARISI

Savunma sanayi dışındaki birçok sektörde geri dönülmesi zor kayıplar yaşandığını ifade eden Karabat, hizmet sektörü, ithalat ve ticarete dayalı yeni ekonomik yapının sürdürülebilir olmadığını savundu. Karabat, algılarla yönetildiğini ileri sürdüğü bu ekonomi modelinin ülkeye vaat ettiği tek şeyin “sefalet” olduğunu dile getirdi.