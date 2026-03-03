CHP’li Ösen’den iktidara sert tepki: 'Beceremiyorsanız bırakın biz yapalım'

CHP İzmir Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Kültür, Turizm Politika Kurulu Başkanı Seda Kâya Ösen, Orman Genel Müdürlüğü tarafından 2022 yılında toplam 20 milyon 539 bin metrekare orman alanının Kültür ve Turizm Bakanlığı’na “turizm amaçlı” tahsis edildiğini hatırlattı. Ösen, İzmir’de turizmi artırma söylemiyle ormanların yapılaşmaya açıldığını belirterek şunları söyledi:

İzmir’de turizmi artıracağız diyerek, ormanları yok etmenin ötesine geçemediler. Turizm, dünyada başka bir aşamaya geçerken hala ekosistem yok edilerek, doğa talan edilerek ilerlenebileceğini sanıyorlar. Turizmde doğayı koruyabilecekleri bir vizyona geçebilmeliler. Beceremiyorlarsa bıraksınlar biz yapalım

Ösen, “İzmir, 'Çeşme Projesi' için yıllardır verdiği hukuk mücadelesini nasıl kazandıysa bunu da öyle kazanacak” diyerek, “Doğa harikası alanlarımızı talana kurban etmeyeceğiz. Ekosistemi koruyarak turizmi geliştirmeyi öğrenmeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı.

ÇEŞME VE URLA’DA ORMAN ALANLARI TAHSİS EDİLDİ

Ösen, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’nün 16 Şubat tarihli yazısına işaret ederek, Çeşme Alaçatı’da 244 bin 399 metrekare, Urla Zeytineli ve Karaköy’de ise 20 milyon 294 bin 626 metrekare olmak üzere toplam 20 milyon 539 bin metrekare orman alanının 2022 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’na “turizm amaçlı” tahsis edildiğini aktardı.

Aynı yazıda, orman sayılan alanlarda yapılaşmaya esas inşaat hakkının emsal 0.30’u geçemeyeceğinin belirtildiğini kaydeden Ösen, alanın yapılaşmaya açılmasının ardından betonlaşma riskinin artacağını savundu.

ORMAN SINIRI DIŞINA ÇIKARMA KARARI

Ösen, Orman Kanunu’nun ek 16’ncı maddesinin Cumhurbaşkanı’na orman alanlarını orman sınırı dışına çıkarma yetkisi verdiğini belirtti. 26 Şubat’ta Resmî Gazete’de yayımlanan kararla söz konusu 20 milyon metrekarelik alanın orman sınırı dışına çıkarılarak yapılaşmaya açıldığını ifade etti.

Bu düzenleme ile Orman Genel Müdürlüğü ve ilgili il kuruluşlarının yetki alanına müdahale edilebildiğini dile getiren Ösen, “Bu hızla giderlerse yalnızca İzmir özelinde söylemiyorum ülkede tek ağaç dahi kalmayacak” dedi.

YIKILAN ORMAN DEĞİL EKOSİSTEM

Açılan davalarla uzun süredir hukuk mücadelesi verildiğini belirten Ösen, bazı projelerin geri çekilmiş gibi gösterilip daha sonra parça parça uygulamaya alındığını öne sürdü.

Orman ekosistemlerinin yalnızca ağaçlardan ibaret olmadığını vurgulayan Ösen, bu alanların su döngüsünü düzenleyen, toprağı koruyan, biyolojik çeşitliliği barındıran ve yangın riskini dengeleyen doğal sistemler olduğunu belirtti. Atılan adımların geleceğe yönelik ciddi sonuçlar doğuracağını ifade eden Ösen, ormanlık alanların yapılaşmaya açılmasından vazgeçilmesi çağrısında bulundu.