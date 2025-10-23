CHP'li Ösen’den vergi kanunu tepkisi: 'AKP’nin ekonomiden anladığı sıkı para gevşek maliye politikası'

CHP İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen Vergi Kanunu Teklifi sırasında AKP sıralarına seslendi. Ösen, “Siz vatandaş kemerleri sıksın diye maaşları açlık sınırının altında bıraktınız ama devletin harcamaları mevzubahis olduğunda hiçbir şeyi esirgemiyorsunuz. AKP’nin ekonomiden anladığı sıkı para, gevşek maliye politikası” ifadelerini kullandı.

“HAZİNENİN BORÇLANMA FAİZLERİ TARİHİN EN KÖTÜ SEVİYESİNDE”

Ösen, teklifin 17’nci maddesine dikkat çekerek, hükümetin ekonomide “savurganlık politikası” izlediğini belirtti. “Getirilen teklifle Hazinenin borçlanma limiti 2 trilyon 727 milyar liraya çıkarılıyor” diyen Ösen, 2025 bütçesinde öngörülen borçlanma tutarının 1 trilyon 935 milyar lira olduğunu hatırlattı.

Ösen, “Sene bitmeden bu rakamı tutturamadınız. Bu çok net: Enflasyonla mücadele etmiyorsunuz. Hazinenin 2025 yılı borçlanma faizi ortalaması yüzde 39,04. Yani Hazine bu yıl neredeyse yüzde 40 faizle borçlandı. Enflasyon yüzde 33,30 dolayında, yani Hazine enflasyonun 7 puan üzerinde faizle borçlanıyor” dedi.

“BÜTÇE AÇIĞI MİLLİ GELİRİN YÜZDE 5’İNE ÇIKACAK”

CHP’li Ösen, Türkiye’nin 2003 yılındaki ekonomik tabloya geri döndüğünü savundu. “2003’te Hazine’nin borçlanma faizi yüzde 40,21’di. Bugün aynı noktaya geldik” diyen Ösen, hükümetin borçlanma oranını yıl bitmeden yüzde 40 artırdığını vurguladı.

Ösen, “2026 bütçesi için öngörülen 2.7 trilyon liralık açık hedefini tutturamayacaksınız. Bugün getirdiğiniz oran üzerinden gidersek açık 3.8 trilyon liraya çıkacak. Bu da milli gelirin yüzde 5’ine denk geliyor” dedi.

Seda Kaya Ösen, konuşmasını “Sayın Bakan Şimşek’in ağzından düşürmediği Maastricht Kriterleri, bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 3’ü geçmemesi gerektiğini söyler. Ancak siz bunu ikiye katlama yolundasınız. Memleketin Allah yardımcısı olsun” sözleriyle tamamladı.