CHP’li Seda Kâya Ösen'den turizmciye 'ihracatçı' formülü: Kurumlar Vergisi yüzde 20’ye düşecek

CHP İzmir Milletvekili Seda Kâya Ösen, Antalya’da turizm alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. Temaslarında Antalya’da turizmcilerin yaşadığı sorunları gündeme getiren Ösen, turizmcilerin yaşadığı “maliyet-kur” makasına değindi. 2025 içinde düşen maliyet-kur makasının 2026’da artmaya başladığını kaydeden Ösen, şunları söyledi:

Otellerin kur artışı karşısında maliyet baskısı devam ediyor. TÜİK verilerine göre, 2026 yılı Mart ayında enflasyon yıllık yüzde 30,87 artarken, buna karşın otel maliyetleri yüzde 61.57 oranında arttı. Dolar kuru ise yıllık yüzde 19.22’ye yükselirken, maliyet-kur makası 42.3 puan oldu. Turizmcinin kredi borcu da bir yandan artıyor. Turizm alanında banka kredileri kullanımı 2026 yılının Ocak-Şubat döneminde yüzde 115 artarak 1,54 milyar dolar artış gösterdi.

'TGA DAHA AKTİF VE DAHA ŞEFFAF YÖNETİLMELİ'

Turizmcilerin en çok vergi veren sektörlerden olmasına ve ciroda alınan konaklama vergisine rağmen birçok turizm bölgesine arzu edilen yatırımların yapılmadığını belirten Ösen, “Konaklama vergisi mutlaka turizm bölgelerine yatırım olarak dönmeli” dedi. Turizmde tanıtım faaliyetlerinin de büyük ihtiyaç olduğunun altını çizen Ösen, “Bu kapsamda Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) daha aktif ve daha şeffaf yönetilmeli” dedi.

'TURİZMCİYE İHRACATÇI STATÜSÜ KAZANDIRILACAK'

CHP iktidarında hayata geçirmeyi planladıkları projeleri de anlatan Ösen, turizmcilere ihracatçı statüsü kazandırmayı amaçladıklarını kaydetti. Ösen, “5520 sayılı Kanun’da yapılacak değişiklikle, ihracatçı firmalara uygulanan yüzde 5’lik Kurumlar Vergisi indirimi turizm şirketlerine de tanınacak. Vergi oranı yüzde 25’ten yüzde 20’ye düşürülecek” dedi.

'KONAKLAMA HİZMETLERİNDE KDV’Yİ İSTİSNA KAPSAMINA ALACAĞIZ'

Sağlık turizminde yabancı turistlere yönelik uygulanan KDV istisnasını konaklama hizmetinde de uygulayacaklarını kaydeden Ösen, “Halihazırda yabancı turistlere yüzde 10 olarak uygulanan KDV’yi 3065 sayılı kanunda yapacağımız değişiklikle istisna kapsamına alınmasını öngörüyoruz” dedi. Ösen, şöyle devam etti: