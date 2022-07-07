CHP Milletvekili Sertel: Şeker bile tane ile satılmaya başlandı

07 Temmuz 2022 Perşembe, 11:58

Zamların ardı arkası kesilmezken haziran başında kilosu 20.95 TL’ye satılan şeker, bayrama sayılı günler kala yüzde 23 zamla 25.90 TL’ye kadar yükseldi. Bu artış da bayramlık şekere yansıdı.

Kurban Bayramı öncesi yapılan zamlarla birlikte bayram şekeri Ankara’da 0,75 kuruşa satılmaya başlandı. İsyanını sosyal medya üzerinden duyuran CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel Cumhuriyet.com.tr’ye konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bayram şekerinin tane ile satıldığına değinen Sertel, sözlerine şöyle devam etti:

"Ne yazık ki güzel ülkemde çocukluk dönemlerimde bayramlarda el öpmeye gittiğimizde elimize 5-6 tane konulan bayram şekeri, Ankara’daki dükkanlarda tek olarak 0,75 kuruşa satılmaya başlanmış. Yani bir şeker neredeyse 1 TL seviyesine gelmiş. Bu son derece üzücü bir durum. Dükkân sahibi ile konuştuğumda gelip 1,5 lira verip 2 şeker alan çocuklar olduğunu söyledi...”

“İKTİDARIN UYGULADIĞI POLİTİKANIN BİR SONUCU”

Şekeri kilo ile alma imkânı olmayan ailelerin çocuklarına tane ile şeker alabilecek noktaya geldiklerine dikkat çeken Sertel, “Bu durum iktidarın uyguladığı politikanın bir sonucu. Türkiye’de pancar üretimini desteklemeyen, pancardan üretilen şekeri yok eden, şeker fabrikalarını elden çıkarıp oraları fabrika olarak değil de arazi olarak birilerine peşkeş çeken siyasi iktidar ülkemi bu hale getirdi" dedi.

Sertel ayrıca, "Bu fiyatlardan sonra bayramlarda şeker ikram eden ailelerin artık bu geleneği sürdürebileceklerini hayal edemiyorum. Çocukluğum aklıma geldi; el öptüğümüz zaman cebimize doldurulan bayram şekeri bugünkü değerle 10 tanesi 7,5 lira edecek şekilde satılıyor. Bu çok üzücü bir tablo” şeklinde konuştu.