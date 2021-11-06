CHP ve HDP’li vekiller, hükümetin bütçeyi hazırlarken işçilere danışmadığını söyledi

06 Kasım 2021 Cumartesi, 02:00

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi görüşüldü. CHP ve HDP milletvekilleri bütçeye ilişkin bilgi vermek üzere gelen Bakan Vedat Bilgin’i “Bir aylık alın teri bir ton kömür etmiyor; bir ton kömür 3 bin 200 TL, asgari ücret 2 bin 825 TL; asgari ücretli ya aç kalacak ya donacak; asgari ücret vergiden muaf net 5 bin TL olsun” yazılı pankartlarla karşıladı. Bakan Bilgin, asgari ücretin vergi dışı kalması ve 5 bin TL olmasını isteyen muhalefete, “Enflasyon karşısında emeği koruyacak asgari ücret seviyesi için Türkiye çapında 2 bin 500 kişi ile araştırma yaptırıyorum” yanıtını verdi. Bilgin 3600 gösterge için ise maliyetin hesaplandığını açıkladı.



SGK AÇIĞI BÜYÜYOR

Toplantıda açıklanan bakanlık verilerine göre ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bu yıl 35.2 milyar TL, gelecek yıl da 38.9 milyar TL açık verecek. Bakanlık bütçesinden SGK’ye gelecek yıl 72.9 milyar TL aktarılacak. SGK’ye işveren prim indirimi için 34 milyar 11 milyon TL verilecek. İşverenlere asgari ücret desteği 2021’de de devam etti, sigortalı başına aylık 75 TL destek verildi. Ağustos 2021’e kadar ortalama 1.6 milyon işyerine toplam 45.2 milyar TL ödeme yapıldı. CHP’li Veli Ağbaba, Türkiye hatta dünya siyasi tarihinin en büyük “kara deliğinin” AKP iktidarı olduğunu söyledi. Ağbaba, sosyal güvenlik sisteminin içinden çıkılmaz bir hale getirildiğini belirterek “AKP tüm eksikliklerini SSK yalanlarıyla kapatmaya çalışıyor” dedi.

EYT SORULARI YANITSIZ KALDI

Bakan Bilgin, vekillerin ısrarlı sorularına karşın emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusuna girmedi. Bilgin, soru-yanıt bölümünde daha süresi olmasına karşın EYT sorularını yanıtsız bıraktı. HDP’li Garo Paylan, ilk kez böyle bir şey olduğunu belirtti. CHP’li Emine Gülizar Emecan da “EYT’liler ne olacak” diye sordu. Bilgin ise “Bütün sorularınıza cevap verilecek ve cevapsız kalan sorularınızın da ayrıntılı bir şekilde cevaplarını en kısa süre içerisinde sizlere ileteceğim” demekle yetindi.

KIDEM TAZMİNATINI SAVUNURUM

Bilgin, kıdem tazminatı konusunda “Kıdem tazminatını kimse kaldırmıyor. Birisi kaldırırsa da ben çıkarım kıdem tazminatını savunurum” dedi. Bilgin, asgari ücret konusunda ise “Asgari ücret 3 bin lira olsun, 3 bin 500 lira olsun” gibi bir şey demesinin çok anlamlı olmadığını, böyle bir yetkisi de bulunmadığını söyledi.