CHP'den araştırma: Politika faizi hariç tüm faizler yükselişte!
Cumhuriyet Halk Partisi, politika faizi, devlet iç borçlanma senedi faizi, tüketici kredisi faizi, mevduat faizi oranlarının değişimlerini araştırdı.
CHP TBMM Grubu, Merkez Bankası’nın faiz indirmeye başladığı eylül ayından bu yana diğer faiz oranlarının nasıl değiştiğini araştırdı:
- Politika faizi 23 Eylül’de, ilk indirimin yapıldığı PPK toplantısı öncesi yüzde 19’du, şimdi yüzde 14. Buna karşın yıllık TÜFE o zaman yüzde 19.58’di, Ocak 2022’de yüzde 48.69 oldu. Yüzde 43.96 olan Yİ-ÜFE de yüzde 93.53’e çıktı. Dolar kuru da 8.57 TL’den 13.65 TL’e yükseldi.
- 5 yıl vadeli devlet iç borçlanma senedi (DİBS) faizi 17 Eylül’de yüzde 17.61’di, 28 Ocak’ta yüzde 24.12 oldu. 10 yıl vadeli DİBS faizi de yüzde 17.15’ten yüzde 23.49’a yükseldi. CDS (kredi risk pirimi) 17 Eylül’de 362.36 baz puanken 28 Ocak’ta 518.77 oldu.
- Bankaların tüketici (ihtiyaç) kredisi faiz oranı 17 Eylül’de yüzde 23.1’di, 21 Ocak’ta yüzde 31.42 oldu. Taşıt kredisi faizi yüzde 21.28’den yüzde 28.16, konut kredisi faizi yüzde 17.48’den yüzde 18.18 yükseldi. TL ticari kredilerde oran yüzde 21.2’den yüzde 23.84, dolar ticari kredilerde yüzde 2.69’dan yüzde 4.48’e, Avro ticari kredilerde de yüzde 2.31’den yüzde 3.75’e çıktı.
- Mevduat faizleri ise pek değişmedi. TL mevduatlarda 1 aya kadar vadelide 17 Eylül’de yüzde 17.57 olan faiz 21 Ocak itibariyle yüzde 16.82, 3 aya kadar vadelide yüzde 19.10 olan faiz yüzde 19, altı aya kadar vadelide yüzde 18.99 olan faiz yüzde 18.50 oldu. 1 yıla kadar vadelide ise yüzde 19.25’ten yüzde 19.51’e çıktı.
İlgili Haberler
- Son dakika | TL'ye dönüşüm hesaplarında Merkez Bankası'na faiz yetkisi
- Resmi Gazete'de yayımlandı: Kredi kartı faizleri değişti
- Babacan'dan Erdoğan'a faiz yanıtı: Ben çok iyi hatırlıyorum
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
- Ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
En Çok Okunan Haberler
- Umut tüketen model
- Yargı temizlik bezi mi?
- ‘Şahsım Devleti’nde şahıslar yok, tek bir şahıs var
- Âdem’in ilk eşi Lilit(h) hakkında…
- Öğretmenlik yasası ve yanıt bekleyen sorular - Prof. Dr. İsa EŞME
- Putin’in oyun planı ne? - Sarp Sinan HACIR
- Kuryeyi neden sevdik, elektrik nasıl çarptı
- ‘Altın’, Altındır! (4)
- Beterin beteri zarar!
- Yine TÜİK, yine enflasyon, yine soygun