Son dakika | TL'ye dönüşüm hesaplarında Merkez Bankası'na faiz yetkisi

01 Şubat 2022 Salı, 07:30

Resmi Gazete'de Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi hakkında Tebliğ yayımlandı.

Tebliğ'de "Merkez Bankası, bankanın mevduat hesabına uygulayacağı azami faiz oranını belirlemeye yetkilidir." denildi.

Altın hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesine ilişkin yayımlanan Tebliğ'de de Merkez Bankası'nın, bankanın mevduat hesabına uygulayacağı azami faiz oranını belirlemeye yetkili olduğu belirtildi.