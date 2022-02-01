Son dakika | TL'ye dönüşüm hesaplarında Merkez Bankası'na faiz yetkisi

Son dakika gelişmesi... Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Türk Lirasına dönüşüm hesaplarında TCMB'ye faiz yetkisi verildi.

cumhuriyet.com.tr
01 Şubat 2022 Salı, 07:30
Son dakika | TL'ye dönüşüm hesaplarında Merkez Bankası'na faiz yetkisi
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Resmi Gazete'de Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi hakkında Tebliğ yayımlandı.

Tebliğ'de "Merkez Bankası, bankanın mevduat hesabına uygulayacağı azami faiz oranını belirlemeye yetkilidir." denildi.

Altın hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesine ilişkin yayımlanan Tebliğ'de de Merkez Bankası'nın, bankanın mevduat hesabına uygulayacağı azami faiz oranını belirlemeye yetkili olduğu belirtildi.


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