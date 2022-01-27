Babacan'dan Erdoğan'a faiz yanıtı: Ben çok iyi hatırlıyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz açıklamalarına DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’dan yanıt geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam NTV canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, canlı yayında,“Hatırlayın 2013 yılında Türkiye tarihinin en düşük faizini yakaladı ama iç ve dış olaylar olumsuz etkiledi” açıklamasını yaptı.
Erdoğan’ın bu sözlerine DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’dan yanıt geldi.
"BEN ÇOK İYİ HATIRLIYORUM"
Erdoğan’ın sözlerinin yer aldığı bir haberi Twitter hesabı üzerinden paylaşan Babacan, “Ben çok iyi hatırlıyorum :) Faizin ve enflasyonun düşük olduğu günlerde kendisinin meydanlarda "faizci, vatan haini" diye yuhalattığı bu ülkenin kıymetli bürokratlarını da çok iyi hatırlıyorum” ifadelerini kullandı.
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