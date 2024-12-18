CHP'den çarpıcı açıklama: 1 TL'nin maliyeti 3 TL'yi geçti

Yayınlanma: 18.12.2024 - 11:12

Güncelleme: 18.12.2024 - 11:12

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, madeni para üretim maliyetlerinin artmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Demir, artan döviz kuru ve metal paralarda kullanılan alaşımların fiyatlarındaki yükselişin, 1 TL'nin üretim maliyetinin 3 TL'yi geçmesine neden olduğunu belirtti.

KULLANILAN ALAŞIM PARADAN DAHA DEĞERLİ

Demir yaptığı yazılı açıklamada, "Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, maliyetleri düşürmek için gramajı düşürme yoluna gitti. Kullanılan bakır, çinko ve nikelin oranları değişirken, üretimde yüzde 30 tasarruf sağlandı. 1 TL’lik madeni para 8,2 gramdan 6,6 grama geriledi. 50 kuruşun ağırlığı ise 6,8 gramdan 5,5 grama düştü" dedi. Ancak Demir, bu önlemlerle bile maliyetlerin yüksek kaldığını vurguladı ve artan döviz kuru nedeniyle madeni paralarda kullanılan alaşımların da daha pahalı hale geldiğini belirtti.

'1 TL DEĞERİNİ YİTİRDİ'

Demir, "1 TL’nin maliyeti 3 TL’yi geçti. Bu durum fırsatçılara gün doğurdu, piyasaya çıkar çıkmaz paraları toplayıp hurdacılara satarak haksız kazanç sağlama yoluna gittiler. Ekmeğin 15 liraya yaklaştığı yerde 50 kuruş ve 1 TL gibi paralar tam anlamıyla değerini yitirmiştir" şeklinde konuştu.