CHP'den istifa eden 12 kişi AKP’ye geçti

Yayınlanma: 17.12.2024 - 22:05

Güncelleme: 17.12.2024 - 22:05

CHP Kırşehir İl ve Kadın Kolları üyesi 12 kişi partilerinden istifa ederek AKP’ye üye oldu.

CHP'den istifa ederek AKP’ye geçen Derya Durmuş, Fırat Durmuş, Arife Durmuş, Zeynep Kutluca, Leman Pınar, Döne Uçar, Sedef Uçar, Yeter Şen, Nuriye Aytemir, Hülya Topcuoğlu, İsmail Uçar, Muhammed Uçar için AKP Kırşehir İl Başkanlığında rozet töreni düzenlendi.