CHP'den çarpıcı açıklama: Her gün 5 bin kişi işini kaybediyor!

Yayınlanma: 02.04.2025 - 11:50

Güncelleme: 02.04.2025 - 11:50

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, yılın ilk iki ayında her gün ortalama 5 bin 365 kişinin işini kaybettiğini söyledi.

Öztunç, yazılı açıklamasında Ocak 2025 itibarıyla geniş tanımlı işsiz sayısının 11,3 milyona ulaştığını ve işsizlik oranının pandemi dönemini geride bırakarak yüzde 26,7 ile rekor kırdığını ifade etti.

Öztunç'un açıklaması şöyle:

"Geçen iki ayda günde ortalama 5 bin 365 kişi işini kaybetmiş. 321 bin kişi işsizlik ödeneği alabilmenin peşine düşmüş. Ülkede 10 milyon kişi 25 bin liranın altında, açlık sınırı civarında bir ücretle çalışıyor. 65 yaş üstü nüfusun yüzde 13’ü geçinebilmek için, inşaat gibi ağır işler de dahil, çalışıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre 3 milyon 690 bin aile sosyal yardımla geçiniyor. Ülkede her 6 kişiden 1'i sosyal yardıma muhtaç, yardım alanlar 14 milyonu aşıyor. Millet işsizlikle, açlıkla sınanırken, Saray itibardan tasarruf etmiyor.

Ekonominin kötü yönetilmesiyle oluşan sefaleti dar gelirlinin sırtına yükleyen Saray şürekası şatafatlı yaşamından ödün vermeden vicdansızca, insanların gözüne sokar gibi iftar sofralarını paylaşıyor."