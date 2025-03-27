TÜİK şubat ayı işsizlik verilerini açıkladı: Genç işsizliğinde büyük artış!

Yayınlanma: 27.03.2025 - 10:13

Güncelleme: 27.03.2025 - 10:13

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayı işsizlik verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre Türkiye'de işsizlik oranı şubat ayında yüzde 8,2 olarak belirlendi. TÜİK verilerine göre genç nüfusta işsizlik oranı yükseldi.

İŞSİZLİK VERİLERİ

15 ve daha yukarı yaştaki işsiz sayısı şubat ayında 2 milyon 886 bin kişi olarak açıklandı. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,7, kadınlarda ise yüzde 11 olarak hesaplandı.

GENÇ İŞSİZLİKTE ARTIŞ

15-24 yaş aralığındaki genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 15’e çıktı. Bu oran erkeklerde yüzde 10,8, kadınlarda ise yüzde 22,7 olarak ölçüldü.