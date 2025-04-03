CHP'den hükümete emekli bayram ikramiyesi tepkisi: 'Şatafat içinde yaşayanlar geçim sıkıntısını ne bilsin?'

Yayınlanma: 03.04.2025 - 12:44

Güncelleme: 03.04.2025 - 12:44

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, kamu çalışanlarının maaş kaybı ve emeklilere yapılan bayram ikramiyesi zammını yetersiz bularak eleştirdi. Kış, “İktidarın memura ve emekliye bakışı açık. Geçinemeyin, razı olun, ses çıkarmayın. Biz bu düzeni değiştireceğiz” ifadelerini kullandı.

TÜİK’in mart ayı verilerine göre, aylık enflasyon artışı enflasyon farkı oluşmasına neden oldu. ENAG’ın hesaplamalarına göre ise enflasyon oranları daha yüksek seyretti.

'MAAŞLAR CEBE GİRMEDEN ERİYOR'

Gülcan Kış, memurların alım gücündeki düşüşe dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

“Ocak ayında verilen zam daha martta buhar oldu. Markette, pazarda yaşanan zamlar karşısında maaşlar cebe girmeden eriyor. Bu bir kriz değil, siyasi tercih. Emekçinin hakkı göz göre göre yok ediliyor.”

'ASGARİ ÜCRETLİNİN YAŞAMINI SÜRDÜREMEZ HALE GELDİ'

Kış, asgari ücretin yılın başından itibaren değer kaybettiğini belirterek, “Kira, fatura, gıda gibi temel kalemlerde yaşanan artışlar, asgari ücretlinin yaşamını sürdüremez hale getirdi. Daha yılın başında verilen zam, açlık sınırının altında kaldı” dedi.

'EMEKLİNİN İHTİYACI İNSANCA YAŞAMDIR'

Emeklilere yapılan bayram ikramiyesi artışına da tepki gösteren Kış, şu ifadeleri kullandı:

“Biz emekliye verilecek bayram ikramiyesinin en az asgari ücret kadar olması gerektiğini söyledik. AKP İktidarı ise 1000 TL zam yapmayı reva gördü. 4 bin TL’lik ikramiye bugün temel gıda harcamalarına bile yetmiyor. Bu, milyonlarca emekliye adeta ‘idare edin’ denmesidir. Emeklinin ihtiyacı insanca yaşamdır; lütuf değil, haktır”

'ŞATAFAT İÇİNDE YAŞAYANLAR GEÇİM SIKINTISINI NE BİLSİN'

Kış, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Emekçinin, asgari ücretlinin, emeklinin sofrası küçülürken saraylarda israf devam ediyor. Şatafat içinde yaşayanlar, halkın geçim sıkıntısını ne bilsin? Biz bu bozuk düzeni değiştirmekte kararlıyız. Halkın hakkını koruyacak, adil bir Türkiye’yi hep birlikte kuracağız.”