CHP'den hükümete sert 'Aile Yılı' tepkisi: 'Gerçekten utanıyor musunuz?'

Yayınlanma: 18.03.2025 - 11:07

Güncelleme: 18.03.2025 - 11:09

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, AKP’nin 2025’i "Aile Yılı" olarak ilan etmesini sert bir dille eleştirdi. Kış, hükümetin aileleri desteklemek yerine koleksiyon ürünleri satarak rant sağlamaya çalıştığını söyledi. Ailelerin geçim sıkıntısıyla boğuştuğunu, milyonlarca kişinin faturalarını ödeyemediğini ve çocuklarına beslenme çantası koyamadığını belirten Kış, "Aile Yılı" adı altında yapılan gösterişli törenler ve satışa sunulan madeni paralar, pullar ve zarflara dikkat çekti.

Gülcan Kış, açıklamasında, “2024 yılını ‘Emekli Yılı’ ilan ettiler, emeklileri açlık sınırının altında bıraktılar. Şimdi de 2025 yılını ‘Aile Yılı’ ilan ettiler ama ortada aileleri koruyacak, destekleyecek tek bir somut adım bile yok. Aileler geçim sıkıntısıyla boğuşuyor, milyonlarca insan faturalarını ödeyemiyor, pazara çıkamıyor, çocuklarına beslenme çantası koyamıyor. İktidarın yaptığı tek şey ise Aile Yılı bahanesiyle gösterişli törenler düzenlemek, madeni paralar, pullar ve zarflar satmak. 18 milyon yurttaş sosyal yardımsız geçinemiyor ama hükümet bunları görmezden geliyor, Aile Yılı’nı rant kapısına çevirmeye çalışıyor” dedi.

'VATANDAŞ ÇAY SİMİT BİLE ALAMIYOR'

Kış, hükümetin sosyal yardım politikalarının yetersizliğini ve halkın yoksulluğa sürüklendiğini rakamlarla ortaya koyarak, iktidarın Aile Yılı üzerinden rant sağlama girişimlerini eleştirdi: “Bugün vatandaşa günlük ortalama 20 lira 78 kuruş yardım yapıyorsunuz. Aylık verdiğiniz bu yardım ile bir vatandaş çay-simit bile alamıyor. Ama PTT’nin Aile Yılı için çıkardığı zarf ve pul tam 58 lira. Yani hükümetin gözünde vatandaşın bir günlük değeri, bir zarfın üçte biri kadar bile etmiyor. Utanın. Gerçekten utanıyor musunuz?”

'KİMİN İHTİYACI VAR BU KOLEKSİYON ÜRÜNLERİNE?'

Kış, hükümetin ekonomik politikalarını sert bir şekilde eleştirmeye devam ederek, “Bu nasıl bir anlayıştır? Aileleri yaşatmak yerine, onlardan kazanç sağlamaya mı çalışıyorsunuz? Önce 775 TL’ye bronz, 2250 TL’ye gümüş madeni para bastınız, yetmedi şimdi de 58 TL’ye zarf satıyorsunuz. Hangi aile bu zarfları alacak? Kimin ihtiyacı var bu koleksiyon ürünlerine?” dedi.

'BOŞ VAATLERLE ÇOCUKLARIN KARNI DOYMAZ'

Gülcan Kış, yurttaşların temel gıda ürünlerine erişemediğini, ailelerin her geçen gün daha fazla yoksulluğa sürüklendiğini belirterek, hükümetin yanlış ekonomi politikalarına tepki gösterdi: “Aileleri gerçekten desteklemek isteyen bir iktidar, önce yurttaşını ucuz et kuyruğuna, ekmek kuyruğuna mahkûm etmez. Hatıra pullarıyla aileler korunmaz, gösterişli propagandalarla sofralar dolmaz, boş vaatlerle çocukların karnı doymaz”

Kış, hükümete çağrıda bulunarak, Aile Yılı’nın ancak gerçek sosyal politikalarla anlam kazanacağını ifade etti: “İktidar için aile, artık sadece bir propaganda malzemesi haline geldi. Eğer gerçekten aileleri düşünüyorsanız, sosyal yardımları artırın, halkın alım gücünü yükseltin, enflasyonu dizginleyin, eğitim ve sağlık politikalarını güçlendirin. Aksi halde, Aile Yılı denilen şey, yurttaşa yaşatılan yoksulluğun hatıra olarak saklanacağı bir yıl olur. Aileler hatıra pullarına ve zarflara bakıp nasıl bir sefalete mahkûm edildiklerini mi hatırlayacaklar?”