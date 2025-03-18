CHP’li Türeli, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 21 aylık dönemini inceledi: ‘Halka yükü ağır oldu’

Yayınlanma: 18.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 18.03.2025 - 04:00

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Rahmi Aşkın Türeli, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ekonominin başına geçtiği 21 aylık dönemde gelinen noktayı rakamlarla ortaya koydu. Buna göre büyüme hızı geriledi, atıl işgücü yükseldi, bütçe açığı 2 trilyon 106 milyar liraya ulaştı. Bireysel kredi borçlu sayısı ve kredi kartını ödeyemeyenler bir milyonu geçti.

Çalışmanın satır başları şöyle:

Faiz: 2023 Mayıs’ında yüzde 8.5 olan Merkez Bankası politika faizi, aşamalı olarak yükseltilerek 2024 Mart’ında yüzde 50’ye çıktı. Sonrasında ise faiz indirim süreci başlatılarak faiz oranı 2025 Şubat’ında yüzde 42.5’e indirildi.

2023 Mayıs’ında yüzde 8.5 olan Merkez Bankası politika faizi, aşamalı olarak yükseltilerek 2024 Mart’ında yüzde 50’ye çıktı. Sonrasında ise faiz indirim süreci başlatılarak faiz oranı 2025 Şubat’ında yüzde 42.5’e indirildi. Dolar kuru: 2023 Mayıs’ında 20.66 TL olan dolar kuru Şimşek’in bakan olduğu haziranda 25.83 TL oldu. 2025 şubatında 36.46 TL’ye yükseldi.

2023 Mayıs’ında 20.66 TL olan dolar kuru Şimşek’in bakan olduğu haziranda 25.83 TL oldu. 2025 şubatında 36.46 TL’ye yükseldi. Enflasyon: 2023 Mayıs’ında yüzde 39.59 olan enflasyon oranı, 2023 Aralık’ında yüzde 64.77 olarak kaydedildi. 2025’in ocak ayında yüzde 42.12, şubat ayında ise yüzde 39.05 oldu. 21 aydır uygulanan dezenflasyon politikasının sonucunda gelinen seviye 2023 yılı mayıs ayındaki seviye oldu.

2023 Mayıs’ında yüzde 39.59 olan enflasyon oranı, 2023 Aralık’ında yüzde 64.77 olarak kaydedildi. 2025’in ocak ayında yüzde 42.12, şubat ayında ise yüzde 39.05 oldu. 21 aydır uygulanan dezenflasyon politikasının sonucunda gelinen seviye 2023 yılı mayıs ayındaki seviye oldu. Büyüme hızı: 2022 yılında yüzde 5.5 olan GSYH büyüme hızı 2023 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren yavaşlama sürecine girerek 2023 yılında yüzde 5.1’e 2024 yılında ise yüzde 3.2’ye geriledi.

2022 yılında yüzde 5.5 olan GSYH büyüme hızı 2023 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren yavaşlama sürecine girerek 2023 yılında yüzde 5.1’e 2024 yılında ise yüzde 3.2’ye geriledi. İşsizlik oranı: 2023 Mayıs’ında yüzde 9.6 olan işsizlik oranı, 2023 Aralık’ta yüzde 8.8, 2024 Aralık’ta da yüzde 8.5 olarak görüldü.

2023 Mayıs’ında yüzde 9.6 olan işsizlik oranı, 2023 Aralık’ta yüzde 8.8, 2024 Aralık’ta da yüzde 8.5 olarak görüldü. Geniş tanımlı işsizlik oranı (atıl iş gücü): 2023 Mayıs ayında yüzde 22.6 olan atıl iş gücü oranı, 2023 Aralık’ında yüzde 24.6’ya, 2024 Aralık ayında ise yüzde 28.2’ye yükseldi.

2023 Mayıs ayında yüzde 22.6 olan atıl iş gücü oranı, 2023 Aralık’ında yüzde 24.6’ya, 2024 Aralık ayında ise yüzde 28.2’ye yükseldi. Bütçe açığı: 2022 yılında 142.7 milyar lira olan bütçe açığı 2023 yılında 1 trilyon 380 milyar liraya 2024 yılında da 2 trilyon 106 milyar liraya çıktı.

2022 yılında 142.7 milyar lira olan bütçe açığı 2023 yılında 1 trilyon 380 milyar liraya 2024 yılında da 2 trilyon 106 milyar liraya çıktı. Bireysel kredi borçlu sayısı: 2023’te 852.727 olan bireysel kredi borçlu sayısı 2024 yılında 1 milyon 182 bin 376 kişiye yükseldi.

2023’te 852.727 olan bireysel kredi borçlu sayısı 2024 yılında 1 milyon 182 bin 376 kişiye yükseldi. Kredi kartını borcunu ödeyemeyenler: 2023 yılında 865 bin 648 olan kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin sayısı 2024’te 1 milyon 375 bin 609 kişiye ulaştı.

‘VERİLER GÖRÜLMEMİŞ DÜZEYDE’

CHP İzmir Milletvekil Rahmi Aşkın Türeli, Şimşek’in ekonomi yönetiminin başına gelmesinin üstünden geçen 21 ay için “Program iyi çalışıyor” değerlendirmesinde bulunmasına “Ekonomik veriler tam tersini göstermekte” dedi.

Türeli şunları kaydetti: “Ekonominin büyüme hızı düştü, gerçek işsizliği gösteren geniş tanımlı işsizlik oranı daha önce görülmemiş seviyelerde. Bütçe açıkları artıyor, kamu harcamalarında mali disiplin ve vergide adalet sağlanamadı. Vergi gelirlerinin yüzde 65’i mal ve hizmetler üzerinden alınan KDV ve ÖTV’den oluşuyor. Eenflasyonla mücadelenin toplumsal maliyeti bu ülkede yaşayan işçinin, memurun, emeklinin, çiftçinin, esnafın üzerine yüklendi."