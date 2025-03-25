CHP'den Mehmet Şimşek'e sert tepki: 'Ne oluyor da piyasalar sağlıklı çalışmıyor?'

Yayınlanma: 25.03.2025 - 16:56

Güncelleme: 25.03.2025 - 16:56

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından piyasalardaki dalgalanma ve ekonomi yönetiminin politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Karatepe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e seslenerek, "Piyasaların sağlıklı işlemesini engelleyen gelişmeler hakkında da birkaç laf eder misiniz? Ne oluyor da Türkiye'de piyasalar sağlıklı çalışmıyor?" dedi.

Karatepe, Ekrem İmamoğlu’nun önce diplomasının iptal edilmesini, ardından da tutuklanmasını hukuk açısından "garabet" olarak nitelendirdi. Karatepe, "Sadece hukuk anlamında bir cinayet işlenmiyor, aynı zamanda bu yaşanılanların ekonomik etkileri de çok ağır oluyor" ifadelerini kullandı.

"YABANCI YATIRIMCI TÜRKİYE’Yİ TERK EDİYOR"

Karatepe, son gelişmelerin piyasalar üzerindeki etkisini değerlendirerek, "Geçen hafta yaşanan bu gelişmelerle birlikte Türkiye’de dövize ilginin çok hızlı arttığını, vatandaşların Türk Lirası tasarruflarından dövize yöneldiğini, yabancı yatırımcının Türkiye’yi hızla terk ettiğini, borsanın geri çekildiğini gördük" dedi. Piyasa faiz oranlarının ciddi şekilde yükseldiğini belirten Karatepe, "Enflasyon beklentisi yukarı yönlü revize edilmeye başlandı. Yabancı kuruluşların 2025 sonu için enflasyon tahminlerini yukarı çektiğini görüyoruz" diye konuştu.

"27-28 MİLYAR DOLAR REZERV SATILDI"

Merkez Bankası’nın piyasaya müdahalelerine dikkat çeken Karatepe, "Geçen haftadan beri Merkez Bankası’nın hızla rezerv sattığını biliyoruz. Kabaca 27-28 milyar dolar civarında bir rezervin satıldığını tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Karatepe, döviz kurunun kontrol edilmesi için alınan önlemlerin yeterli olmayacağını belirterek, "Kontrol edilmesi gereken, vatandaşların Türk Lirası'ndan kaçıp dövize yönelmesine sebep olan unsurları ortadan kaldırmaktır" dedi.

"HUKUK SİSTEMİ BIR ARACA DÖNÜŞTÜ"

Türkiye’de hukukun işleyişine de değinen Karatepe, "Türkiye’de sadece hukuk sistemi çökmemiş, aynı zamanda bir aparat haline gelmiş. Akademi de benzer bir süreçten geçiyor. Türkiye'deki kurumsal yapı, iktidarın devamlılığını sağlamak için kararlar alıyor" dedi.

"ERDOĞAN İKTİDARINI UZATMAK İSTİYOR"

Karatepe, yaşanan gelişmelerin temelinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iktidarda kalma çabasının yattığını savunarak, "Sadece bir kişinin iktidarda kalış süresini uzatmak için 86 milyon vatandaşa bu kadar ağır ekonomik sonuçlar çıkarma hakkı olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

"FAİZ İNDİRİMİ OLASILIĞI ORTADAN KALKTI"

Karatepe, Merkez Bankası’nın faiz politikalarına da değinerek, "Geçen hafta yaşanan gelişmeler yaşanmadan önce nisan toplantısında faiz indirimi bekleniyordu. Ancak bu olasılık artık ortadan kalktı" dedi.

"GELİŞMELERE ÇÖZÜM BULUNMALI"

Karatepe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in "Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz" açıklamasına atıfta bulunarak, "Asıl alınması gereken tedbir, hukuk sisteminin inşa edilmesine yönelik olmalıdır. Siz onları yapmadan sadece faizleri değiştirerek, Merkez Bankası’ndan döviz satarak ya da sermaye piyasasında açığa satışları sınırlandırarak bu sorunu çözemezsiniz" dedi.