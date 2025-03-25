Bankacılar hesapladı: Merkez Bankası'nın üç günlük kaybı belli oldu!

Yayınlanma: 25.03.2025 - 16:22

Güncelleme: 25.03.2025 - 16:22

Bankacıların hesaplamalarına göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) net döviz pozisyonu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart Çarşamba günü başlayan üç günlük süreçte ciddi bir gerileme yaşadı.

GÜNLER İTİBARIYLA DÖVİZ SATIŞLARI

TCMB bilanço verilerinde dikkat çeken detaylar şöyle:

19 Mart (İlk gün): 11.2 milyar dolar

11.2 milyar dolar 20 Mart (Perşembe): 3 milyar dolar

3 milyar dolar 21 Mart (Cuma): 12.5 milyar dolar düşüş

Toplamda net döviz pozisyonunda yaklaşık 26.7 milyar dolarlık bir azalma meydana geldi.

KUR HAREKETLERİ

Dolar/TL, uzun süredir devam eden sakin dönemin ardından çarşamba günü 42 seviyesine kadar yükseldi. TCMB'nin döviz satışının ardından kur 38 seviyesinde dengelendi ve sonraki günlerde de bu civarında seyretmeye devam etti.

REZERVLERDEKİ HIZLI DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKİYOR

TCMB brüt döviz rezervleri Nisan 2024'te 64 milyar 967 milyon dolara kadar gerilemişti. Son resmi verilere göre geçen hafta bu rakam 98 milyar 69 milyon dolara yükseldi. Böylece brüt döviz rezervi bir yılda 33,1 milyar dolar artarken, bu haftaki satış bu artışın yaklaşık yüzde 79’una denk geliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) döviz rezervlerindeki dalgalanma, Reuters’ın dikkatini çekti. Reuters’ın yayımladığı analizde, TCMB’nin net döviz pozisyonunun yalnızca bir günde 11,2 milyar dolar azaldığı belirtildi. Bu düşüşün, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı haberiyle TL’de yaşanan sert dalgalanma dönemine denk gelmesi ise dikkat çekti.

'REZEVLER TÜKENECEKTİR'

Prof. Dr. Kamil Yılmaz, piyasadaki türbülansı “Merkez Bankası’nın elinde yeterince araç var. Piyasalarda bir günlük bozulmadan bahsetmiyoruz. Ancak Merkez Bankası’nın elindeki araçlar uzun vadede yeterli olmayacaktır. 15 defa 10 milyar dolar satsanız elindeki rezervler tükenecektir” şeklinde yorumladı.