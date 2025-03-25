Merkez Bankası duyurmuştu: O işlemler bugün başladı!

Yayınlanma: 25.03.2025 - 09:49

Güncelleme: 25.03.2025 - 09:49

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz piyasalarındaki dalgalanmaları kontrol altına almak amacıyla Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz (NDF) işlemlerine başladığını duyurdu.

TCMB, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım (NDF) işlemlerine resmen başladığını belirtti.

Bu adım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından artan siyasi tansiyon ve döviz piyasalarında yaşanan sert dalgalanmalar sonrası geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla birlikte Türkiye genelinde protestolar yaşanırken, Türk Lirası üzerindeki baskı da arttı. Siyasi belirsizlik nedeniyle yatırımcı güveni sarsılırken, uluslararası basın kuruluşları Wall Street yatırımcılarının Türkiye piyasalarından hızla çekildiğini ve liranın değerinin bir günde yüzde 10’a yakın düştüğünü aktardı.

Bu gelişmelerin ardından Merkez Bankası’nın attığı adım, döviz kuru üzerindeki baskıyı hafifletmeye yönelik kritik bir müdahale olarak değerlendiriliyor.





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım işlemlerine, yani İngilizce kısaltmasıyla NDF işlemlerine başladı. Peki bu ne anlama geliyor? pic.twitter.com/pYAT33KlZn — Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) March 25, 2025

NDF NEDİR?

Merkez Bankası'nın devreye aldığı NDF (Non-Deliverable Forward) işlemleri, döviz kuru beklentilerini yönetmek amacıyla kullanılan vadeli sözleşmelerdir. Bu sistemde gerçek döviz teslimatı yapılmaz, vade sonunda TL üzerinden uzlaşı sağlanır.

Uzmanlara göre TCMB, bu araç ile doğrudan döviz rezervlerini kullanmadan piyasaya müdahale edebilecek ve lira üzerindeki spekülatif baskıyı dengelemeye çalışacak.