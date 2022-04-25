CHP'li Veli Ağbaba: 'Hükümetin yönünü beşli çeteye değil emekliye çevirmesini diliyoruz'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, bugün yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı öncesinde hükümete emeklinin bayram ikramiyesinin asgari ücret seviyesine çıkarılması çağrısında bulundu. Ağbaba "Üç gün sonra bütün emeklilerin mutlu olabilmesi için hükümetin yönünü beşli çeteye değil emekliye çevirmesini diliyoruz" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bugün yapılacak kabine toplantısı öncesi hükümete emekli ikramiyelerin artırılması çağrısı yaptı. Ağbaba şunları söyledi:
“Emekliler bayram ikramiyelerini üç gün sonra alacaklar. Maalesef hala bin 100 TL emekli ikramiyesi alıyor. Onu da AKP hükümeti değil Kemal Kılıçdaroğlu verdi. 13 milyon 600 bin emekli ve hak sahibi var maalesef 8 milyonu asgari ücretin altında maaş alıyor. Buradan hükümete çağrı yapıyoruz üç gün sonra ikramiye yatacak emeklinin ikramiyesi asgari ücret kadar olmalıdır.
"EMEKLİNİN 4 GRAM ALTIN KAYBI VAR"
Emekli ikramiyesi ilk çıktığında bin TL iken emekli 5,2 gram altına alabiliyordu şimdi 1,2 gram altın alabiliyor tam 4 gram kaybı var. Emekli 5,2 gram altına alabilirken şu an 5 kilo baklava alamıyor, emekli bayramda torununa harçlık vermeyi bırakın evine baklava alamayacak, bayram şekeri alamayacak. Biraz vicdan varsa emekli ikramiyelerinin artırılmasını buradan bir kez daha söylüyoruz. Üç gün sonra bütün emeklilerin mutlu olabilmesi için hükümetin yönünü beşli çeteye değil emekliye çevirmesini diliyoruz.”
GÖZLER KABİNE TOPLANTISINDA
Milyonlarca emeklinin gözü bugün saat 16.00’da yapılacak olan kabine toplantısında olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emekli ikramiyeleriyle ilgili de açıklama yapması bekleniyor.
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