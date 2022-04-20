Emekli yurttaş bayram ikramiyesiyle yolculuğa bile çıkamıyor

20 Nisan 2022 Çarşamba, 13:37

CHP'li Ahmet Akın, Ramazan Bayramı öncesinde, şehirlerarası otobüs bileti fiyatlarına dikkat çekti. Akın, bugün yaptığı yazılı açıklamada, yurttaşların bayramı aileleriyle birlikte geçirebilmesi için otobüs bilet fiyatlarını düşürecek önlemler alınması gerektiğini belirtti. Akın, açıklamasında şunları kaydetti:

“Otobüs biletlerinde yaşanan artış, artık vatandaşın yolculuk yaparken iki kez düşünmesine neden olacak boyuta yükseldi. Geçen yıl 200 lira civarında olan İstanbul-Sivas otobüs bileti fiyatı, şimdi yaklaşık 450 lira ile 500 lira arasında değişiyor. Nisan 2022 tarihinde 220 lira tutarında olan İstanbul-Adana otobüs bileti fiyatı da 400 lira ile 450 lira arasına yükseldi. Geçen yıl 300 lira civarında olan İstanbul-Diyarbakır otobüs bilet fiyatı da 600 liraya yükseldi.

“ESKİDEN 300 LİRAYA DOLARKEN ŞİMDİ BİN 100 LİRA”

Bir yıl önce 7 lira olan benzin 20 liraya dayanırken 6,5 lira olan motorin ise 22 lirayı geçti. Ülkemizde tercih edilen dizel araçların deposu eskiden 300 liraya dolarken şimdi bin 100 liraya doluyor.

“EMEKLİ VATANDAŞLARIMIZ BİN 100 LİRA OLAN İKRAMİYEYLE YOLCULUĞA BİLE ÇIKAMIYOR”

Ulaşım temel bir haktır. Vatandaşımız, Ramazan Bayramı’nı farklı şehirlerdeki yakınlarıyla birlikte geçirmek istiyor. Ancak dört kişilik bir ailenin uzak bir şehirdeki akrabalarına gitmesi ve dönmesi neredeyse bir asgari ücrete denk geliyor. Emekli vatandaşlarımız farklı kentteki torununu görmek istese bin 100 lira olan ikramiye ile yolculuğa bile çıkamıyor. Ancak iktidar, isterse otobüs bileti fiyatlarını aşağı çekmek için maliyetlerin düşürülmesine yönelik bazı önlemler alabilir. Vatandaşımız, Ramazan Bayramı’nı farklı şehirlerdeki yakınlarıyla birlikte geçirmek istiyor. Bayram döneminde otobüs firmalarının kullandığı akaryakıttaki ÖTV ve KDV düşürülmeli, bilet ücretinde yer alan KDV oranı da indirilmelidir. Otobüslerin zorunlu olarak geçtiği ücretli otoyol ve köprülerde de bayram döneminde ya indirim yapılmalı ya da bedava olmalı. Böylece, zaten her gün hayat pahalılığı altında ezilen vatandaşımız hiç olmazsa bayram döneminde sevdiklerinin yanına daha rahat gidip gelebilir.”