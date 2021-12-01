CHP'li Ağbaba'dan 'asgari ücret' çıkışı

01 Aralık 2021 Çarşamba, 11:13

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 2021'de asgari ücretlinin mutfakta kaybının olduğunu, TÜİK verilerine göre, asgari ücretlinin Ocak 2021'de maaşının tamamına 397 ekmek alabildiğini, ekim ayında bu sayının 65 azaldığını ve 332 ekmeğe düştüğünü belirtti.

Bu yılın ocak ayından ekim ayına, asgari ücretlinin hanesindeki ısınma masraflarının yüzde 80 arttığını aktaran Ağbaba, ocak ayından ekim ayına, kömürün fiyatının yüzde 80, odunun fiyatının yüzde 47, sobanın fiyatının yüzde 46 ve doğal gaz birim fiyatının ise yine TÜİK verilerine göre yüzde 18 arttığını kaydetti.

Veli Ağbaba, "Açlık sınırı altında olan asgari ücret, haliyle barınma masraflarını karşılamıyor. Sadece bazı büyükşehirlerde bu yıl içinde yaşanan kira artışları yüzde 82 ile yüzde 50 arasında değişti" bilgisini paylaştı.

Bu yıl başında asgari ücretin ortalama 384 dolara denk geldiğini belirten Ağbaba, şöyle devam etti:

"Asgari ücretin dolar karşısındaki toplam kaybı 11 ayın sonunda 174 dolar oldu. Bu süre içerisinde asgari ücretin, gram altın karşısındaki kaybı da 2 gram altın oldu. Türkiye brüt asgari ücret sıralamasında Arnavutluk'tan sonra son sıraya yerleşirken, Türkiye avro bazında son 10 yılda asgari ücretin en çok değer kaybettiği Avrupa ülkesi oldu. Türkiye'deki asgari ücretliler, sadece Avrupa'da değil, dünyada da en büyük ucuz iş gücü olma yolunda hızla ilerliyor.

Dünyanın en büyük ucuz iş gücü ülkesi olan Çin'de, asgari ücret ortalama 2480 yuan yani 389 dolara denk gelirken, Filipinler'de asgari ücret 328 dolara denk gelmektedir. Türkiye'de asgari ücret ise 30 Kasım 2021 tarihi itibarıyla 210 dolara kadar gerilemiştir."