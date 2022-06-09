CHP'li Ahmet Akın açıkladı: 15 aboneden 1’inin doğalgazı kesik

09 Haziran 2022 Perşembe, 04:00

Yurttaşın temel hak olan enerjiye ulaşmakta zorlandığı artık resmi verilere de yansıdı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) verilerine göre 2021’de faturasını ödeyemediği için doğalgazı kesilen abone sayısını açıkladı. Akın, şu bilgileri paylaştı:

“2020’de 1 milyon 279 bin 990 aboneye doğalgaz kesintisi yapıldı. Kesintilerin yüzde 65.7’si faturanın zamanında ödenmemesinden kaynaklandı. 2021’deki 1 milyon 620 bin 64 aboneye uygulanan kesintide de yüzde 73.9’u ödenmeyen fatura kaynaklıydı. 2020’de fatura ödemediği için 840 bin aboneye kesinti uygulanırken; 2021’de bu rakam rekor artışla 1 milyon 197 bine çıktı.” EPDK’nin resmi verilerine göre yalnızca bir yıl içerisinde faturasını ödeyemediği için doğalgazı kesilen abone sayısının yüzde 42.3 oranında arttığına dikkat çeken Akın, “Toplam abone sayısının 17 milyon 885 bin 750 olduğu dikkate alındığında faturasını ödeyemediği için her 15 aboneden 1’inin doğalgazının kesildiği ortaya çıkıyor” dedi.