CHP'li Ahmet Akın: 'Tavan fiyatının artması, ulusal tarifede zam baskısını daha da artıracaktır'

30 Haziran 2022 Perşembe, 11:55

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımladığı karara göre gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında fiyat limitleri, mWh başına 3.200 TL olarak uygulanan azami fiyat 3.750 TL olarak uygulanacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, bugün yaptığı yazılı açıklamada, 1 Nisan 2022’de başlayan elektrik tavan fiyat uygulamasının üç ay içinde üçüncü kez değiştirildiğini anımsattı.

Elektrik üretim maliyetlerindeki artışın ulusal tarifede zam baskısını artıracağını belirten Akın'ın açıklaması şöyle:

“AK Parti iktidarı, ulusal tarifede 1 Ocak’ta yüzde 127’ye varan fahiş zammın ardından KDV indirimi gibi göstermelik adımlar atmıştı. 1 Haziran’da yüzde 15 oranında zam yapılan konut tarifesi, böylece 6 ay içinde toplamda yüzde 151 oranında zamlandı. Temel bir hak olan elektrik kullanımı Türkiye’de fahiş fiyatı nedeniyle ulaşılabilir olmaktan çıkarken iktidar gizlemeye çalışsa da Türkiye’de çok derin bir enerji yoksulluğu yaşanmaktadır.

"İKTİDARIN YANLIŞ POLİTİKALARI ELEKTRİK ÜRETİM MALİYETLERİNİ YÜKSELTİYOR"

İktidarın yanlış politikaları nedeniyle milli paramız Türk lirasındaki değer kaybı, elektrik üretim maliyetlerini yükseltmektedir. Özellikle ithal kömür ve doğal gaz gibi dışa bağımlı girdilerle üretim yapan elektrik santrallerinin maliyetleri bu kapsamda sürekli artmaktadır. Haziran ayı sonu itibarıyla ithal kömür ve doğal gazla üretim yapan santrallerin payı yüzde 40’a dayanırken bu durum yaz döneminde üretim maliyetlerinin daha da artacağını göstermektedir.

"TAVAN FİYAT UYGULAMASI 2 BİN 500 LİRADAN 3 BİN 750 LİRAYA ÇIKARILDI"

İktidar, elektrik üretimindeki maliyet artışını frenleyebilmek amacıyla gün öncesi piyasasına sunulan tekliflerin arz ve talebe göre eşleşmesiyle belirlenen piyasa takas fiyatına müdahale ederek 1 Nisan 2022 itibarıyla tavan fiyat uygulaması başlatmıştı. Fiyat artışını sınırlamak amacıyla getirilen tavan fiyat uygulaması, üç ay gibi kısa bir süre içerisinde 2 bin 500 liradan 3 bin 750 liraya çıkarılarak yüzde 50 oranında arttı. İktidar, sınırlandırılmak istenilmesine karşın elektrikte üretim maliyetlerini kontrol edemiyor. Üretim maliyetlerindeki artışın nedeni ise Türk lirasındaki değer kaybıdır. Dolayısıyla iktidar, kendi yanlış politikasının faturasını vatandaşa elektrik tarifesinde zam olarak yansıtmamalıdır.

"ULUSAL TARİFEDE ZAM BASKISINI ARTIRACAKTIR"

Piyasa takas fiyatı tavan fiyatı, 1 Nisan 2022’de bir megavat/saat başına ithal girdili santrallerde 2 bin 500 lira, yenilenebilir ve yerli santrallerde ise 1200 lira olarak belirlenmişti. Tavan fiyat, 19 Mayıs 2022 tarihinde 2 bin 750 liraya çıkarılırken 1 Haziran 2022 itibarıyla de 3 bin 200 liraya yükseldi. 1 Haziran’da PFT fiyatının yüzde 16.6 oranında artırılmasının ardından ulusal tarifede de aynı tarihte yüzde 15 oranında zam yapılmıştı. 1 Temmuz itibarıyla tavan fiyatının yüzde 17.2 oranında artması, ulusal tarifede zam baskısını daha da artıracaktır.”