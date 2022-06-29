Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı (29Haziran 2022)

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 699 lira 99 kuruş, en düşük 1750 lira olarak belirlendi.

AA
29 Haziran 2022 Çarşamba, 16:00
Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı (29Haziran 2022)
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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,4 azalarak 1 milyar 243 milyon 561 bin 775 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 00.00'da 2 bin 699 lira 99 kuruş, en düşük saat 06.00'da 1750 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 334 lira 68 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 341 lira 46 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 742 lira 79 kuruş, en düşük 1749 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.


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