Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı (29Haziran 2022)
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 699 lira 99 kuruş, en düşük 1750 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,4 azalarak 1 milyar 243 milyon 561 bin 775 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 00.00'da 2 bin 699 lira 99 kuruş, en düşük saat 06.00'da 1750 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 334 lira 68 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 341 lira 46 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 742 lira 79 kuruş, en düşük 1749 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.
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