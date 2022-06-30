Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrikte gün öncesi azami fiyat limiti artırıldı

30 Haziran 2022 Perşembe, 09:04

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

EPDK kararına göre, gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında fiyat limitleri, mWh başına asgari sıfır TL, azami 3,750 TL olarak uygulanacak.

Azami tutar daha önce 3,200 TL olarak uygulanıyordu.