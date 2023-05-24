CHP'li Ali Mahir Başarır: 'Stokçuluğa da başlamış!'

Yayınlanma: 24.05.2023 - 11:44

Güncelleme: 24.05.2023 - 12:05

Türkiye'de uygulanan düşük faiz politikası ve bununla beraber yükselen döviz kurları ile yüksek enflasyon, ekonominin çerçevesini çiziyor. AKP'li Cumhurbaşkanı ve gelecek dönemde Türkiye'yi Cumhur İttifakı adına yönetmeye talip olan Recep Tayyip Erdoğan'ın ise yüksek enflasyon ile gıda fiyatlarının artmasındaki nedeni pek çok kez stokçulukla bağdaştırdığı söylemleri bulunuyor.

Konu hakkında tedbirler alınırken süreç içinde Erdoğan tarafından stok yapanlar için ülkenin 'mezar edileceği' dahi söylendi.

Konu hakkında tedbirler alınıyor ve stok yapanlara ülkenin 'mezar edileceği' Erdoğan tarafından söyleniyor.

Türkiye, 28 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turuna hazırlanırken Mersin'de AKP Mersin Milletvekili Nureddin Nebati'nin göresellerinin olduğu büroda patates çuvalları gündem oldu.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ise konu hakkında çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda AKP sembolleriyle dolu bir büroda patates çuvallarının yığıldığı görülüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de enflasyonun en büyük sebebi olarak gördüğü stokçuluğa karşı olduklarını pek çok kez dile getirmişti. Başarır'ın paylaştığı görselde Nebati'nin de fotoğrafı bulunuyor.

Başarır görseli "Stokçuluğa da başlamış" sözleriyle paylaştı.