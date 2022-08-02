Şahap Kavcıoğlu'ndan TOBB üyelerine: 'Stokçulukla ilgili sözlerim yanlış anlaşıldı, faizleri düşürmek için formül geliştiriyoruz'

02 Ağustos 2022 Salı, 23:27

TOBB meclis üyelerinin verdiği bilgilere göre, Merkez Bankası Bankası Şahap Kavcıoğlu bugünkü TOBB Meclisi'nde, kredi faizlerinin düşürülmesi için girişimde bulunacaklarının sinyalini verdi. Kavcıoğlu ayrıca, stokçulukla ilgili tepki çeken sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirtti.

Geçen hafta İstanbullu sanayicilerle Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu arasında yaşanan tartışmadan sonra gözler bugünkü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) meclisindeydi. Bugün öğle saatlerinde yapılan TOBB Sektör Meclisleri müşterek toplantısı, Kavcıoğlu’nun da katılımıyla gerçekleşti.

Toplantıya katılan TOBB meclis üyelerinden aldığımız bilgilere göre, bugünkü toplantıda İSO Meclisi’nde olduğu gibi tansiyon yükselmedi, gergin bir ortam oluşmadı. Sözcü'den Gamze Bal'a konuşan TOBB Türkiye Hizmetler Meclisi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozdağ, “Kavcıoğlu, politika faizinin yüzde 14 olduğu bir ortamda kredi faizlerinin yüzde 40-50’lere kadar çıkmasından üzüntü duyduklarını ve bunların takipçisi olduklarını belirtti. Kredi faizlerinin düşürülmesi için de bir formül üzerinde çalıştıklarını ifade etti” dedi.

TOBB Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektör Meclis Başkanı Şeref Fayat da, Kavcıoğlu’nun kredi faiz oranlarının düşürülmesi için girişimlerde bulunacaklarının sinyalini verdiği söyledi. Fayat ayrıca, “Kavcıoğlu, stokçulukla ilgili sözlerinin yanlış anlaşıldığını, sanayicileri stokçu olarak tanımlamasının söz konusu olmadığını, kast ettiği ile anlaşılanın farklı olduğunu anlattı” diye konuştu.

"BU KEZ ILIMLI VE ÇÖZÜM ODAKLIYDI"

İSO’nun geçen hafta cuma günü yapılan temmuz ayı olağan toplantısı, sanayiciler ile Kavcıoğlu arasında tarihi atışmalara sahne olmuştu. Sanayiciler kredi faizlerinin yüzde 50’lere yükselmesinden şikâyet ederken Kavcıoğlu’nun “Ucuz kredi kullanıp döviz alıyorsunuz, hepinizin listesi elimizde var” demesi ve konuşmasının devamında sanayicileri ‘stokçuluk yapmakla’ suçlaması tepki çekmişti.

Bugünkü TOBB meclisine katılan Kavcıoğlu’nun konuşmalarının ılımlı olduğu belirtildi ve kredi faiz oranlarının yüksekliğinden yakınan sanayicilerin sorunları için çözüm arayışında olunduğu mesajını verdiği ifade edildi.

KAVCIOĞLU: BÜYÜK BİR SORUN YOKTU AMA...

TOBB Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektör Meclis Başkanı Şeref Fayat, “Herhangi bir çatışma ya da gerginlik olmadı. Ağırlıklı konuşulanlar krediye erişim sorunu, reeskont kredilerindeki sıkıntılar ve kredi faizlerinin yüksekliği idi” dedi.

Fayat, “Kavcıoğlu, daha önce kredi faizleriyle ilgili dokümanlara baktığını, kullanılan kredileri çok net incelediğini belirtti. ‘Sizin anlattığınız kadar büyük bir kredi sorunu yoktu ama son dönemde o kadar fazla söylüyorsunuz ki bunun da artık bir önemli bir sorun olduğu ortada’ mesajını verdi” diye konuştu.

"BANKALARA TELKİNDE BULUNABİLİR"

“Kavcıoğlu, kredi faiz oranlarında yaşanan sorunla ilgili girişimlerinin olacağını net bir şekilde anlattı. Bankalara bu anlamda telkinde bulunacaktır diye düşünüyorum” diyen Fayat, şöyle devam etti: “Kredilere erişim ve faiz oranları konusunda olumlu bir toplantı oldu. Ancak sonucunu görmek lazım.”

"BİRBİRİMİZİ YANLIŞ ANLADIK"

TOBB Türkiye Hizmetler Meclisi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozdağ ise, TOBB Meclisi’nde konuşan sanayicilerin, stokçuluğun tanımının yanlış kullanıldığını ifade ettiğini söyledi.

Bozdağ, “‘Ben endüstriyel yağ alıp fabrikama koyuyorsam bunu stokçuluk olarak nitelemeyin ama bir tekstilci gidip yağ alıyorsa bunu takip edin, bizler de bu kişilere stokçu diyelim ve ihbar edelim’ dedik. Kavcıoğlu da ‘karşılıklı olarak birbirimizi yanlış anladığımız şeyler var’ dedi ve sanayiciyle bankacılık sektörünün el ele olduğunu, reel sektör ile Merkez Bankası’nın asla karşı karşıya gelmeyeceğini anlattı” dedi.

“Önerilerimiz dinlendi. ‘Elimizden geleni yapacağız’ mesajı verildi” diyen Bozdağ, “‘Reel sektörü hangi noktada desteklememiz gerekirse o konuda desteklemeye hazırız. Birbirimizi yanlış anladığımız noktalarda da kendimizi daha iyi anlatmalıyız’ mesajları gayet olumluydu” diye konuştu.

"SİZ BABASINIZ, BU İŞİ ÇÖZÜN DEDİK"

Toplantıda öne çıkan en önemli sorunlardan birinin kredi faiz oranlarının yüzde 50’lere kadar çıkması olduğunu bildiren Bozdağ, şöyle devam etti:

“Kredi faiz oranlarının geldiği seviyeyi anlattık, hatta ‘artık faktoring şirketleri tekrar hortlamaya başladı, bizi oralara götürmeyin. Siz babasınız, bu işi çözün’ dedik. Sayın Kavcıoğlu da bunların takipçisi olduklarını, kredi faizlerini düşürecek bir formül üzerinde çalıştıklarını ifade etti.”