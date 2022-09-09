CHP'li Ayhan Barut: 'Pamuk fiyatı en az 25 lira olmalı'

09 Eylül 2022 Cuma, 02:00

Tarımda hasat sırası pamukta. Türkiye’nin en önemli tarım ürünlerinden biri olan pamukta üretici 25 TL taban fiyat bekliyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, Çukurova’da hasadı başlayan pamuk tarlasından AKP iktidarına seslendi.

Bir zamanlar “beyaz altın” olarak bilinen pamuğun üretiminde artan maliyetlerin üreticiyi kaçırdığını belirten Barut, “Çiftçimiz ve tarım desteklenmediği, maliyetler de sürekli arttığı için ürettiğinden kazanamayan çiftçimiz tarımdan uzaklaşıyor. Pamukta da durum aynı. Bölgemizde pamuk hasadı başladı ama taban fiyat hâlâ belirsiz” diye konuştu.

ÜRETİM ZORLAŞIYOR

Çukurova Bölgesi ve Türkiye için pamuğun öneminden söz eden Ayhan Barut, şöyle devam etti:

“Pamuk stratejik bir ürün. Yem, yağ, tekstil ve konfeksiyon sanayisi gibi 30’dan fazla işkolunun ana hammaddesidir. Çiftçi kazanamadığı için pamuk üretemez hale geldi. Geçen yıldan bu yana mazottan tohuma tüm girdiler 3-4 kat arttı. Pamukta hasat başladı ama henüz taban fiyatı yok. Bir kilogram kütlü pamuğun maliyetini 20 lira olarak hesapladık. Üreticinin eline en az 25 lira geçmelidir. Aşağısındaki fiyat üreticiyi kurtarmaz ve önümüzdeki yıllarda pamuk ekimi tehlikeye girer.”

Pamukta ülkenin dışa bağımlı olduğunu bildiren Barut, “Sadece geçtiğimiz yıl, yani 2021 yılında 1.7 milyar dolar pamuk ithalatına harcandı. AKP iktidarı döneminde ise 25 milyar dolar pamuk ithalatına harcandı. Gelin bu parayı yabancı çiftçiye değil kendi çiftçimize verip pamuk üretimini arttıralım.1990’lı 750 bin hektarın üzerinde pamuk ekimi yapılırken bugünlerde 400-450 bin hektara kadar geriledi” diye konuştu.