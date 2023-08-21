CHP’li Bakırlıoğlu’ndan KKM isyanı: Kara delik büyüyor

Yayınlanma: 21.08.2023 - 12:08

Güncelleme: 21.08.2023 - 12:08

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) mevduatları artıracak, Kur Korumalı Mevduat'ı (KKM) azaltacak düzenlemeye gitti. Buna göre, bankalara, vadesi gelen kur korumalı mevduat hesaplarını standart TL mevduata dönüştürme hedefi getirildi. Bu konudaki kriterleri tutturamayan bankalar ek menkul kıymet tesisine mecbur olacak.

Kararı değerlendiren CHP Manisa Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, “Hazine garantili KKM maalesef bütçede büyük bir kara delik haline geldi. Son iki ayda hazineden 55 milyar lira yuttu. Merkez Bankası bankalara vadesi dolan KKM hesaplarını TL mevduata dönüştürme için tedbir kararı ne kadar etkili olacak belli değil. Anlaşılan kur korumalı mevduattan yavaş yavaş vazgeçilecek. Biz bir an önce vazgeçilmesi gerektiğini ilk günden beri söylüyoruz. Çünkü günlük pansumanlarla ekonomi yönetilemez” diye konuştu.

“İKİ AYDA 55 MİLYAR LİRA PARA AKTARILDI”

Seçimde 20,34 lira olan dolar kuru bugün 27 lirayı geçtiğini belirten Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, “Temmuz ayına ilişkin 2023 yılı merkezi yönetim bütçe giderleri açıklandı. Haziran ayında, 20 milyar 560 milyon lira olan “Hazineden Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Korunmasına İlişkin Giderler” Temmuz ayında 34 milyar 483 milyon liraya yükseldi. İlk KKM ödemesi olan 2022 Mart ayından bu yana şimdiye kadar KKM için hazineden ödenen en yüksek aylık değer olduğu belirtiliyor. Buna göre seçimden bu yana döviz kur artışından kaynaklı hazineden son iki ayda 55 milyar lira para aktarıldığı görülüyor” ifadelerini kullandı.

"ZENGİNİ KORUMA SİSTEMİ"

“2022 yılında; Hazinden 92,4 milyar, Merkez Bankasından ise 72,8 milyar olmak üzere toplam 165 milyar lira KKM hesapları için destek verildiği gerçeği bize bu çarpık sistemin bütçe için nasıl bir kara delik oluşturduğu gösteriyor” diye devam eden Bakırlıoğlu, “Üç ay önce yani dolar kuru 19,76 lira olduğunda, yüzde 25 faizle 1 milyon liralık KKM hesabı açtıran bir kişi üç aylık vade sonunda 58 bin lira faiz alması gerekirken, muhteşem KKM sistemi sayesinde 370 bin lira faiz geliri elde ediyor. Devletin kasasından 312 bin lira fazladan para çıkmış oluyor. Zengini koruma sistemi haline gelen kur korumalı mevduat sistemi yüzünden bundan sonrada döviz kurundaki her artış, devlet bütçesine daha fazla ek maliyet getirecektir” dedi.

“KKM HESAPLARINDAKİ PARA YÜZDE YEDİ AYDA 140 ARTTI”

Yüksek faizler nedeniyle KKM sistemine olan ilginin artığını aktaran CHP’li vekil, “Merkze Bankası, BDDK verilerine göre yılbaşında 1 trilyon 370 milyar lira olan KKM hesaplarındaki tutar yüzde 140 artışla Ağustos ayında 3,4 trilyon liraya dayandı. Burada vahim olan, yapılan kanun değişikliği ile KKM’de Hazine desteği uygulamasının kaldırıldığı ve Ekim ayından itibaren kur farkının Merkez Bankası tarafından karşılanacağı, böylece hazinenin yükü azalmış olacağı iddiası. Sonuçta birilerine devletin kasasından para aktarılıyor. Sanki Merkez Bankasından çıkacak para bu ülkenin, halkın parası değilmiş gibi davranılmasını anlamak mümkün değil” diye konuştu.

"ZENGİNE VAR, ÇİFTÇİYE YOK"

Girdi maliyetleri nedeniyle tarım ürünlerindeki artışa dikkat çeken Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, “2023 ilk yedi ayda milyonlarca çiftçimize ödenen mazot desteği toplam tutarı 11 milyar 317 milyon TL, gübre desteği 4 milyar 638 milyon TL, yedi ayda yapılan toplam hayvancılık desteği 9 milyar 471 milyar TL, KKM'nin Hazine’ye sadece temmuz ayı maliyetinin, ilk yedi ayın tarım ve hayvancılık desteklemelerinden daha fazla olduğu görülüyor. Çiftçinin ürettiği ürün para etmiyor, mazot 40 liraya dayanmış, traktörün kontağını açmaya korkuyor, vatandaş ise ete, süt ve süt ürünlerine pahalılık nedeniyle ulaşamıyor, marketin kapısından geçemiyor. Fasulye pazarda 100 lira olmuş. İşte bunun tek sebebi iktidarın bu iş bilmezliğidir. Her zaman söylediğimiz gibi zenginlere sermaye aktarımı haline gelen kur korumalı mevduat sistemi en kısa zamanda kaldırılmalıdır” ifadelerini kullandı.