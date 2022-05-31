CHP'li Candan Yüceer, ekonomik krizle artan gıda ürünlerindeki hilelere dikkat çekti

31 Mayıs 2022 Salı, 04:00

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, ekonomik kriz nedeniyle büyüyen gıda ürünlerindeki taklit ve tağşiş sorununu, TBMM gündemine taşıyarak iktidarı halk sağlığı konusunda uyardı.

Halk sağlığı için gıda ürünlerinde yapılan taklit, tağşiş ve hilelerin araştırılması, durumun ortaya konulması, caydırıcı cezaların belirlenmesi ve gereken tedbirlerin belirlenmesi, buna yönelik yasal altyapının oluşturulması amacıyla araştırma önergesi veren Yüceer, “Sağlıklı bir toplum ve sağlıklı bir gelecek için en önemli ihtiyaç, güvenilir gıdadır. Tarım ve Orman Bakanlığı, güvenilir gıdaya tüketicilerin rahatlıkla ulaşabilmesi için gerekli çalışmaları ve denetimleri yapmakla yükümlüdür” dedi. Bakanlığın 2021’de denetim sonuçlarını paylaşmadığına dikkat çeken Yüceer, “Bakanlık tarafından kategorize edilerek Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS) kayıtlarında yer alan kayıt kapsamında, yaklaşık 700 bin civarındaki gıda işletmesinin bulunduğu ülkemizde, son 10 yılda iki bine yakın firmanın taklit veya tağşiş yapan işletmeler listesinde yer aldığı bilgisi eksik ve yanıltıcıdır. Bakanlığın bu bilgilendirmesi, bu listenin oluşması sürecindeki ilgili döneme ait toplam denetim ve denetlenen ürün sayısı ile birlikte bir analiz ve değerlendirme de içermelidir” diye konuştu.

Yüceer şunları kaydetti:

“Ekonomik kriz, taklit ve tağşişi artıyor. Artan taklit ve tağşiş ise halk sağlığını tehlikeye sokuyor. Asgari ücret, açlık sınırı, gıda enflasyonu ve alım gücü gibi kavramlar devreye girmektedir. Enflasyon sabit bir geliri olan ve emek gücüne dayanan kesimler için yıkıcıdır. Taklit ve tağşişi önlemek için gıda enflasyonu düşürülmeli, asgari ücret açlık sınırının üzerine çekilmeli ve halkın alım gücü mutlaka artırılmalıdır. Halk sağlığı için gıda ürünlerinde yapılan taklit, tağşiş ve hilelerin araştırılması, durumun ortaya konulması, caydırıcı cezaların belirlenmesi, gereken tedbirlerin belirlenmesi ve buna yönelik yasal altyapının oluşturulması amacıyla Meclis’te bir araştırma komisyonu kurulmalıdır.”