CHP'li Candan Yüceer'den dikkat çeken rapor: Beş gençten biri işsiz
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, genç işsizlik gündemli rapor hazırladı.
CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, genç işsizliği üzerine bir rapor hazırladı. Yüceer’in raporunda şu tespitler yer aldı:
- 4 Yüzde 21.2’ye ulaştı: TÜİK 2022 Mart ayı işgücü istatistiklerine göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 3 milyon 894 bin kişi oldu. Genç nüfusta işsizlik yüzde 21.2 düzeyine ulaştı.
- 4 Kadınlarda daha vahim: 15-24 yaş arası erkeklerde dar tanımlı işsizlik yüzde 18.8 ve geniş tanımlı işsizlik yüzde 36.1 olarak gerçekleşti. Genç kadınlarda ise dar tanımlı işsizlik yüzde 25.3 olarak açıklanırken geniş tanımlı işsizlik yüzde 49.7 olarak hesaplandı.
- 4 ‘Tanıdık yok’ diyorlar: Gençlerin yüzde 87.3’ü işsiz olmasını önemli yerlerde tanıdıklarının olmamasına bağlıyor. Gençlerin yüzde 84.6’sı yurtdışında çalışmak için Türkiye’yi terk etmeye razı durumda.
Video Haberler
- Meral Akşener'den 19 Mayıs videosu: 'Hatırla!'
- İstanbul’da 21 adrese uyuşturucu operasyonu
- Kaybolan ikiz kardeşler ölü bulundu
- 4 yaşındaki çocuk cipin altından yara almadan kurtuldu!
- TIR'ın dorsesindeki plastik atıklar yandı
- 20 yıl önce yangında ölen oğlu ile benzer kaderi yaşadı
- Foça’da şiddetli rüzgar trafo patlattı
- Boşanmış eski çift birbirlerini bıçakladı
- Şiddetli rüzgar etkili oldu, apartmanın 2 balkonu çöktü
- Evine giren kişiyi öldürmüştü: İdrarını yaparken gördüm
En Çok Okunan Haberler
-
- AVM'de yemek yediler, evladını kaybetti
- Milyonlarca Türk yurttaş etkilenecek
- Benzine büyük zam
- İmamoğlu'ndan suç duyurusu
- 'Yıldız oyuncu 2 yıl daha Fenerbahçe'de'
- Dolar/TL için korkutan senaryo
- Meclis'te 'Güldür Güldür' şov!
- 9 yıl sonra ilk: Türkiye'den kritik normalleşme adımı
- ABD Büyükelçiliği'nden 'CHP mitingi' uyarısı
- İşte Erdoğan'ın unuttuğu SADAT!