CHP'li Candan Yüceer'den dikkat çeken rapor: Beş gençten biri işsiz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, genç işsizlik gündemli rapor hazırladı.

Sarp Sağkal
19 Mayıs 2022 Perşembe, 04:00
CHP'li Candan Yüceer'den dikkat çeken rapor: Beş gençten biri işsiz
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CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, genç işsizliği üzerine bir rapor hazırladı. Yüceer’in raporunda şu tespitler yer aldı:

  • 4 Yüzde 21.2’ye ulaştı: TÜİK 2022 Mart ayı işgücü istatistiklerine göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 3 milyon 894 bin kişi oldu. Genç nüfusta işsizlik yüzde 21.2 düzeyine ulaştı.
  • 4 Kadınlarda daha vahim: 15-24 yaş arası erkeklerde dar tanımlı işsizlik yüzde 18.8 ve geniş tanımlı işsizlik yüzde 36.1 olarak gerçekleşti. Genç kadınlarda ise dar tanımlı işsizlik yüzde 25.3 olarak açıklanırken geniş tanımlı işsizlik yüzde 49.7 olarak hesaplandı.
  • 4 ‘Tanıdık yok’ diyorlar: Gençlerin yüzde 87.3’ü işsiz olmasını önemli yerlerde tanıdıklarının olmamasına bağlıyor. Gençlerin yüzde 84.6’sı yurtdışında çalışmak için Türkiye’yi terk etmeye razı durumda.

CHP genç işsiz

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