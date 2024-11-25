CHP'li Demir'den Bakan Şimşek'e: "Demirören Grubu, Ziraat Bankası'na olan borcunun ne kadarını ödemiştir, diğer kamu bankalarına borcu bulunmakta mıdır?"

Yayınlanma: 25.11.2024 - 12:06

Güncelleme: 25.11.2024 - 12:08

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Demirören Grubu, Ziraat Bankası’na taksitlerini ödedi ve vadesi geçen borcu yok" açıklamasını soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. Demir, Bakan Şimşek'e "Demirören Grubu’nun Ziraat Bankası'na toplam borcu ne kadardır? Ziraat Bankası'na olan borcunun ne kadarını ödemiştir? Bu ödemeler hangi tarihte yapılmıştır? Demirören Grubu’nun diğer kamu bankalarına borcu bulunmakta mıdır" diye sordu.

CHP'li Deniz Demir, Demirören Grubu'nun Ziraat Bankası'na olan borçlarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Bakan Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Demir, "Demirören Grubu'nun Ziraat Bankası'na olan borcu"nun detaylarını sordu. Demir, "Ziraat Bankası Türk çiftçisini desteklemek ve kalkındırmak desteklemek amacıyla kurulmuş bir kamu bankasıdır. Kamu bankalarından belirli bazı şirketlere verilen fahiş tutarlı kredilerin hesabını elbette soracağız. Demirören Grubu’nun kredilerinin faiz oranı ne kadar? Geri ödemeler konusunda Demirörenlere ekstra bir kolaylık sağlandı mı? Bir kamu bankası bunun hesabını vermeli" dedi.

''TOPLAM BORCU NE KADAR?''

Demir, Bakan Şimşek'e şu soruları yöneltti:

"Demirören Grubu’nun Ziraat Bankasına toplam borcu ne kadardır? Demirören Grubu’nun diğer kamu bankalarına borcu bulunmakta mıdır? Demirören Grubu Ziraat Bankasına olan borcunun ne kadarını ödemiştir? Bu ödemeler hangi tarihte yapılmıştır? Vadesi geçtikten sonra ödenen borç miktarı ne kadardır? Demirören Grubu, Ziraat Bankasından bahse konu krediyi ne zaman çekmiştir? Kredi borcunun geri ödemesi için nasıl bir geri ödeme planı oluşturulmuştur? Kredinin faiz oranı ve vade süresi nedir?"