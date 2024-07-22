Demirören’de istifa depremi: ‘Eylem Tok’ ayrıntısı!
Demirören Haber Ajansı (DHA) Genel Müdürü Celal Korkut istifa etti. İddiaya göre Korkut, ‘Rojda Altıntaş‘ sürecini iyi yönetemediği için bu kararı aldı.
Demirören Medya Grubu’nda üst düzey bir istifa yaşandı. DHA Genel Müdürü Celal Korkut, görevinden ayrıldı. Korkut’un yerine gelecek isim için CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ’ın düşünüldüğü öğrenildi.
MedyaRadar’ın haberine göre Celal Korkut’un ayrılığının nedeni ‘Rojda Altıntaş’ sürecini iyi yönetememesi oldu.
YERİNE KİM GELECEK?
Öte yandan Celal Korkut’un yerine gelecek isim de ortaya çıktı. Buna göre, DHA Genel Müdürlüğü için CNNTürk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ’ın ismi geçiyor.
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