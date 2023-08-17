SAHİM-SEN'den zam açıklaması: 'Sağlıkçılarımız yurt dışına gitmek zorunda kalacak'

Yayınlanma: 17.08.2023 - 16:51

Güncelleme: 17.08.2023 - 16:51

Memur ve memur emeklisini ilgilendiren 7. Kamu Toplu Sözleşmesi'nde süreç devam ediyor. Hükümetin ilk zam teklifinin kabul edilmesinin ardından taraflar 17 Ağustos'ta yeniden toplanacak.

"ZAM ORANINI DUYUNCA KENDİMİZİ KOMEDİ FİLMİNİN İÇİNDE ZANNETTİK"

İlk zam teklifi ile ilgili resmen ‘hayal kırıklığı’ yaşadıklarını ifade eden Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) Genel Başkanı Özlem Akarken, “Kamu çalışanı ve emeklilerine teklif edilen zammı kabul etmiyoruz. İğneden ipliğe her şeye her gün gelen zamlardan dolayı bu zam oranını duyunca kendimizi bir komedi filminin içinde zannettik. Ama maalesef komedi filmi değil hayatın gerçekleri yüzümüze tabiri caizse bir tokat oldu. Türkiye yüzyılında artık geçinemiyoruz seslerini daha çok duyacağız. Orta direk diye bir sınıf kalmadı” dedi. Hükümet kanadının teklif ettiği rakamla ilgili Akarken, “Günümüz ekonomik şartlarına göre çok komik rakamlar. Biz sağlık kurum çalışanları artık ekonomist oldu. Geçenlerde bir ekonomist katıldığı bir programda kamu çalışanı ve emeklisi için 2024-2025 yılında zam verilmeyecek demişti. Hayaldi gerçek oldu. Bu zam ha verilmiş ha verilmemiş hiçbir anlamı yok” ifadesini kullandı.

"KAMU HİZMETİ VERİRKEN MESLEĞİMİZE ODAKLANAMAYACAĞIZ"

Hükümetin sunduğu bu rakamların enflasyon oranlarının çok altında olduğunun özenle altını çizen SAHİM-SEN Başkanı Akarken, şu sözleri kaydetti:

“Artık bizler kamu hizmeti verirken özellikle mesleğimize odaklanamayacağız. Akşam evimize götüreceğimiz ekmeğin yemeklik malzemesinin temizlik malzemesinin en ucuz nerde hangi markette ya da hangi internet sitesinde olduğuna odaklanacağız. Kamu çalışanı geçim derdini yani cüzdanını düşünme derdinde ama maalesef bu zamlarla geçinmek mümkün değil. En düşük kira bedelleri 10.000 TL’den başladığı ülkemizde bu zam teklifi bizimle dalga geçmektir.

Keşke hükümetimiz zam oranını bu şekilde açıklayacağına hiçbir malzemeye 2 sene zam yapılmayacak kamu çalışanının en düşük memur maaşı 35.000 TL olacak diyebilseydi.

Teklif edilen zam gelmeden mum gibi eridi. Misal temmuz ayında zam gelmeden önce manav reyonundaki sebze-meyvelerin fiyatına bir de zam geldikten sonra fiyatlarına bakın her şey yüzde 100 zamlı… Ulaşım ücretleri zamlandı. Herkesin katığı olan simidin fiyatı el yakıyor. Sadaka değil, eğitimimizin ve yaptığımız işin karşılığı olan ücretleri istiyoruz."

"YÜZDELİK KOMİK ZAM ORANLARI"

Son olarak Akarken şu açıklamalarda bulundu:

“Bizler diyoruz ki yüzdelik komik zam oranları değil. Taban aylık gösterge rakamı 2.000 olarak güncellenmelidir. Toplu sözleşmesi ikramiyesi iptal edilerek, “Üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine’’ 2.000 olan taban aylık gösterge rakamına ilaveten 50 gösterge rakamı ilave edilmelidir.

Kıdem aylık gösterge rakamı her bir hizmet yılı için 40 olarak güncellenmelidir. Aylık gösterge tablosundaki rakamlar en az yüzde 50 oranında artırılmalıdır. Yani bizim istediğimiz kısacası katsayı düzenlenmesi yapılarak emekliliğe yansıyacak tek kalem maaş talep ediyoruz. Komik zam oranları değil gelecek vaad eden Türkiye yüzyılına yaraşır düzenlemeler talep ediyoruz. Bizler, eğitime saygıyı beklerken liyakat gelecek günleri sevmiştik.

"ÇALIŞACAK NİTELİKLİ SAĞLIKÇI BULAMAYACAKLAR"

Bizler, Türkiye yüzyılında hayatımıza güzelliklerle dokunulmasını istiyoruz. Bizler, kamu çalışanının ve emeklisinin sesi olmak istedik. Emeğin gerçek taleplerini ilettik. İletmeye devam edeceğiz. Enflasyonun yüzde yüzü geçtiği yaşam koşullarından anlaşılıyor.

TUİK in açıklamalarına inat. Bu teklifler yetersiz değil maalesef komik.Yapılacak memur maaş artışları ülkemizin ,gelişmiş ülkelere ya da gelişmiş ülkelere doğru ilerlemenin göstergesi olmakla beraber ,hangi yöne evrileceğine dair atılacak en büyük adım olacaktır. Devletin memuru ve emeklisiyle dalga geçer gibi zam teklifi yapılmamalıdır. Önümüzdeki sene hekim dışı personelinde ülke dışına akışı olacak. Çalışacak nitelikli sağlık kurum çalışanı bulamayacaklar.”