Memura kritik zam pazarlığı öncesi Kamu-Sen teklif yükseltti

Yayınlanma: 17.08.2023 - 13:57

Güncelleme: 17.08.2023 - 13:57

Memur ve memur emeklisinin iki yıllık zam pazarlığında, gözler üçüncü toplantıda. Kamu İşveren Heyeti'nin, ikinci teklifini sunması bugün saat 14.00'da sunması bekleniyor.

Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, 7. Dönem Toplu Sözleşmesi‘nin üçüncü toplantısı öncesinde açıklama yaptı.

İktidarın bir önceki toplantıda sunduğu teklifi kabul etmediklerini belirten Kahveci, “Hükümet teklifini gözden geçirmek ve gerçekçi bir artış sunmak zorundadır” dedi.

Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, kritik toplantı öncesi teklif yükseltti.

Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Çalışma Bakanlığı önünde yaptığı açıklamada zam oranının revize edilmesini istediklerini belirtti.

"ENFLASYON RAKAMLARIYLA UYUŞMAMAKTADIR"

Kahveci, Merkez Bankası tahminlerinin gerçekleşmesinin düşük olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Ekonomik gerçekler karşısında, Türkiye Kamu-Sen olarak, 2024 için kümülatif yüzde 100.2, 2025 yılı için ise kümülatif yüzde 158.4 oranında zam talebiyle masaya geldik. İşveren tarafı teklifini sundu. Kamu işveren heyeti, memur ve memur emeklilerine 2024 için yüzde 14+9, 2025 için de 6+5 maaş artış öngörüyor.

Bu teklifin piyasa gerçekleriyle uzaktan yakından bağdaşan tarafı yoktur. Biz bu teklifi asla kabul etmiyoruz. Teklif, Merkez Bankası’nın enflasyon rakamlarıyla da uyuşmamaktadır.

Hükümet teklifini gözden geçirmek ve gerçekçi bir artış sunmak zorundadır. Alım gücünün yükseltilmesi için maaşlara mutlaka refah payı eklenmelidir."

"VERGİ ORANI SABİTLENSİN"

Refah payının kırmızı çizgi olduğunu ifade eden Kahveci, "Vergi oranımız yüzde 15'e sabitlensin, refah payı kırmızı çizgimizdir" ifadelerini kullandı.

Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde iktidarın ilk teklifi, 2024 yılı ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci altı ay için yüzde 9, 2025 ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 5 olmuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ''Merkez Bankamızın 2023 yılı enflasyon tahmini dikkate alındığında kamu görevlilerimize dönem zammına ilave olarak Ocak 2024'te yüzde 25 civarında enflasyon farkı vereceğimizi de öngörüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak memur ve memur emeklisinin beklentisini karşılanmadı. Memur-Sen, 2024'te toplam yüzde 70, 2025'te ise toplam yüzde 40'lık zam talebiyle masaya oturmuştu.