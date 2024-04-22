CHP'li Gamze Taşcıer'den Bakan Işıkhan'a tepki: 'Taksim'i küçümsemek emekçiye hakarettir'

CHP'li Gamze Taşçıer, Bakan Işıkhan'ın Taksim Meydanı’nda çağrılarına yönelik "İşçinin, emekçinin ve çalışanların alın terinin Taksim Meydanı’na sığmayacak kadar büyük" şeklindeki sözlerini eleştirdi. Taşçıer "İşçi düşmanı iktidar işçiye akıl öğretmesin. 1 Mayıs’ı huzursuzluk gününe çevirenler varsa, onlar bu iktidarın ta kendisidir" dedi.

ANKA
Yayınlanma: 22.04.2024 - 16:51
CHP'li Gamze Taşcıer'den Bakan Işıkhan'a tepki: 'Taksim'i küçümsemek emekçiye hakarettir'
Abone Ol google-news

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, TÜRK-İŞ ziyaretinde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın 1 Mayıs’ın Taksim Meydanı’nda kutlanması yönündeki çağrılar için "İşçinin, emekçinin ve çalışanların alın terinin Taksim Meydanı’na sığmayacak kadar büyük" olduğuna yönelik ifadelerini yaptığı yazılı açıklamayla eleştirdi.

“MİLYONLARCA ÇALIŞAN GÜNÜN ÖNEMİNİ SİZDEN Mİ ÖĞRENECEK?"

“Sayın Bakan’ın TÜRK-İŞ’i ziyaretinde 1 Mayıs ve Taksim Meydanı ile ilgili sarf ettiği sözlerini takip ettik. Bir Çalışma Bakanı’nın Taksim Meydanı’nın emekçiler için önemini bu denli küçümsemesini kabul etmek mümkün değil” ifadelerini kullanan Taşcıer, şunları kaydetti:

''Bu üsttenci bakış 1977 Kanlı 1 Mayıs’ta hayatını kaybedenlere de, sendikal mücadele veren emekçilere de açık bir hakarettir. 'Emekçinin alın teri Taksim Meydanı’na sığmayacak kadar büyüktür' ne demek? Sizin izin verdiğiniz yer mi alınterinin sığacağı yer oluyor. Taksim Meydanı Türkiye emekçileri için tarihiyle, ruhuyla çok büyük bir sembol alandır. Neymiş, günün anlam ve önemine uygun kutlayacakmışız. Açlık sınırında hayatta kalmaya çalışan, yaşamını emek mücadelesine veren milyonlarca çalışan günün anlam ve önemini sizden mi öğrenecek? İşçi düşmanı iktidar işçiye akıl öğretmesin. 1

Mayıs’ı huzursuzluk gününe çevirenler varsa, onlar bu iktidarın ta kendisidir. Her 1 Mayıs’ta Taksim’i kapalı cezaevine çeviren, işçiyi yerlerde sürüklettirip coplattıran AKP’nin aklına kimsenin ihtiyacı yok. Recep Tayyip Erdoğan, 33 yıl sonra Taksim Meydanı yeniden 1 Mayıs için açılırken kutlamaları 'bayram manzarası' olarak nitelediğinde huzursuzluk akla gelmiyordu, şimdi geliyor. Bu ikiyüzlülüğü afişe ediyor, kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Sayın Işıkhan 'hak, hukuk ve adalet kavramlarının sloganla değil, icraatla tesis edilebileceğini' ifade ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak kendisini ve partisini sosyal adaleti sağlamak için icraate davet ediyor, emekçilere sefalet ücretlerini reva görmekten vazgeçmeye, asgari ücret ve emekli aylıklarının acilen artırılması çağrısını yapıyoruz. Eğer haktan, hukuktan bahsedip icraat vurgusu yapacaklarsa yetki sizde zaten, hemen 1 Mayıs öncesi adım atın, samimiyetinizi görelim.''



Gamze Taşcıer haberleri 1 Mayıs haberleri Vedat Işıkhan haberleri

İlgili Haberler

DİSK heyetinden İBB ve valiliğe ‘1 Mayıs’ ziyaretleri

DİSK heyetinden İBB ve valiliğe ‘1 Mayıs’ ziyaretleri
Bakan Vedat Işıkhan'dan 1 Mayıs açıklaması: Taksim'de kitlesel kutlama inadı dayanışma ruhunu zedeliyor

Bakan Vedat Işıkhan'dan 1 Mayıs açıklaması: Taksim'de kitlesel kutlama inadı dayanışma ruhunu zedeliyor
1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs hangi güne denk geliyor?

1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs hangi güne denk geliyor?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bakan Mehmet Özhaseki itirafını yuttu: 'Utanmadan karşısında duruyorlar'

Bakan Mehmet Özhaseki itirafını yuttu: 'Utanmadan karşısında duruyorlar'
İzmir’de rehin alma olayı: Firari hükümlü Yılmaz Dai tutuklandı

İzmir’de rehin alma olayı: Firari hükümlü Yılmaz Dai tutuklandı
AKP’de tasfiye hazırlıkları: ‘3 bakan haricinde…’

AKP’de tasfiye hazırlıkları: ‘3 bakan haricinde…’
NOW’un favori dizilerindendi! Final kararı verildi

NOW’un favori dizilerindendi! Final kararı verildi
CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki görevinden istifa etti: 'Lütfü Savaş'a aleyhte çalıştılar'

CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki görevinden istifa etti: 'Lütfü Savaş'a aleyhte çalıştılar'
Evinde kaldığı arkadaşını öldürdü! Yurtdışına kaçtı: Telefonla itiraf etti

Evinde kaldığı arkadaşını öldürdü! Yurtdışına kaçtı: Telefonla itiraf etti
Aşırı fiyat isyanı boykota dönüştü, restoranlar da tüketici de gerçek suçluyu işaret etti: Hedef fahiş enflasyon

Aşırı fiyat isyanı boykota dönüştü, restoranlar da tüketici de gerçek suçluyu işaret etti: Hedef fahiş enflasyon
Ele başı ‘Fatma’… Çakallarla Dans’ın kadın versiyonu geliyor!

Ele başı ‘Fatma’… Çakallarla Dans’ın kadın versiyonu geliyor!