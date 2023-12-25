CHP'li Genç'ten 'asgari ücret' açıklaması: Asgari ücret en az 20 bin lira olmalı

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, asgari ücretin en az 20 bin lira olması gerektiğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.12.2023 - 11:45
CHP'li Genç'ten 'asgari ücret' açıklaması: Asgari ücret en az 20 bin lira olmalı
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Yeni yılın tümünde geçerli olacak asgari ücret bu hafta açıklanacak. Henüz işveren ve işçi kesimden açıklama gelmezken, ücretin çok yüksek tutulmayacağı görüşü dillendiriliyor.

Meclis'te basın toplantısı düzenleyen CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç'in gündeminde yeni yılın asgari ücreti de vardı.

CHP'li Genç, bu hafta asgari ücret görüşmelerinin sonlandırılacağını anımsatarak ücretin 11 bin 401 liradan 15-16 bin liraya çıkarılacak gibi göründüğünü kaydetti.

CHP'li vekil, "Asgari ücret en az 20 bin lira olmalı" dedi.


Aşkın Genç asgari ücret basın toplantısı

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