CHP’li Gürer: Kuraklık yetmedi, çiftçiyi don da vurdu

Yayınlanma: 24.04.2025 - 10:58

Güncelleme: 24.04.2025 - 12:34

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’nin Ulukışla ilçesine bağlı Hüsniye, Ovacık ve Eminlik köylerinde çiftçileri ziyaret etti. Sulama suyu sıkıntısı, artan girdi maliyetleri ve yetersiz destekler üreticilerin başlıca sorunları arasında yer aldı.

“DON ÜRETİCİYİ MAĞDUR ETTİ"

Gürer, “Şiddetli dondan önce ekim yapan lahana üreticisi mağdur oldu. Don sonrası ekim yapanlar ise daha şanslı. Dondan etkilenen üreticiye fide desteği verilmeli” dedi.

TARSİM sigortası olmayan üreticilere destek verilmeyeceği yönündeki iddialara da değinen Gürer, “Eğer bu doğruysa, çiftçi bu karar karşısında çaresiz kalır” ifadelerini kullandı.

BAKANLIĞA ÇAĞRI: ACİL DESTEK GEREKLİ

Gürer, Tarım ve Orman Bakanlığı’na çağrıda bulunarak, don nedeniyle zarar gören üreticilere acil tohum, fide ve gübre desteği verilmesini talep etti. “İkinci dikim, çiftçinin maliyetini ikiye katlıyor. Hasar tespiti yapılarak hemen destek sağlanmalı” dedi.

“KURAKLIK SON 65 YILIN EN KÖTÜSÜ”

Gürer, Türkiye’nin son yılların en kurak dönemini yaşadığını vurguladı:

“2025 su yılı yağışları, normallerin %33, geçen yılın ise %38 altında. Yeraltı suları daha da derine indi.”

NİĞDE’DE SU KRİZİ DERİNLEŞİYOR

Patates, lahana, domates ve pancar gibi suya bağımlı ürünlerin yetiştiği Niğde’de çiftçiler su sıkıntısına dikkat çekti:

“Eskiden 5-10 metrede çıkan su, şimdi 150 metreden bile zor alınıyor. Dört kuyuyu birleştirip tek tarlayı suluyoruz.”

“ELEKTRİK GİDERİ, GELİRİ AŞIYOR”

Çiftçiler, artan elektrik fiyatlarının gelirlerini aştığını belirtti:

“Geçen yıl salatalık ektik, işçilik ve masraf fazlaydı. Zarar ettik ama üretmek zorundayız.”

Gürer, özellikle meyve bahçelerinde büyük kayıplar yaşandığını söyledi. “Nisan sonu ve mayıs başında ekim yapılan tarlalar kısmen kurtarıldı” dedi.

“ÇİFTÇİ ÜRETMEK İSTİYOR AMA DESTEK YETERSİZ”

Gürer, üreticinin üretimden vazgeçmek istemediğini belirtti:

“Çiftçimiz üretime devam etmek istiyor ama destek yetersiz. Özellikle erken ekim yapanlar için acil müdahale şart.”